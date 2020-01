Elisa De Panicis, l’invito piccante di Denver e lo scoop su Hernandez: le rivelazioni

Gf Vip 4, Elisa De Panicis e Andrea Denver: il confronto in diretta

Al Grande Fratello Vip 4 è arrivato l’attesissimo confronto tra Andrea Denver ed Elisa De Panicis dopo il caos della diretta precedente. Andrea ha tenuto a precisare che “Finire in nomination non mi ha toccato. A me dispiace – ha invece spiegato – se è passato un messaggio sbagliato riguardo alla mia morale perché io in quel frangente sono caduto totalmente dal pero. Mi sono trovato ad ascoltare – il riferimento è a ciò che Elisa ha riferito su Rita Rusić e Ivan Gonzalez – qualcosa che mi ha scosso. Per me la parola ‘perdono’ esiste e mi auguro che sia stato semplicemente un malinteso”. Mentre Andrea parlava Elisa diventata visibile allo specchio e Andrea, invitato da Alfonso Signorini, le si è potuto avvicinare per chiarirsi a quattr’occhi.

Elisa e Denver, qual è la verità? Andrea nega le accuse della De Panicis

Elisa ha ammesso di essere stata troppo accondiscendente con lui, e ha anche sottolineato che a un certo punto ha detto basta: “Io sono sempre la persona che ti dice ‘Resta qua, arriva in fondo e vinci’. Per me – ha chiarito – è sempre stato un volerti bene senza voler nulla in cambio. Sapevi che da parte mia c’era sempre un ‘sì’ e mai un ‘no’. Per due anni ti ho sempre ascoltato. A un certo punto – ha poi aggiunto – c’è stato in me come un blocco nei tuoi confronti. Mi hai fatto altre richieste, mi sono svegliata e ho detto ‘no’. Quando ci siamo sentiti al telefono non era un complotto: era una chiacchierata fra amici”. Il riferimento di Elisa è a quella chiacchierata che ha fatto passare Denver per uno stratega che avrebbe fatto di tutto per avvicinarsi alla Rusić e a Ivan.

Denver fidanzato ma Elisa attacca: l’invito segreto in albergo

Chiacchierata che a Denver non è andata giù, visto che ha sottolineato anche oggi di non ricordare “assolutamente di questa conversazione. Mi ricordo di aver citato Ivan dicendo che ero molto felice che ci fosse”. Rita invece l’ha citata solo perché conosce il fidanzato della figlia: sarebbe stata quindi una conversazione del tutto diversa rispetto a quanto emerso la scorsa settimana. Ma è verso la fine del confronto di Elisa e Denver che sono venute fuori cose che Elisa non aveva ancora rivelato: la De Panicis infatti dopo aver sentito Denver dire di essere fidanzato gli ha chiesto come mai “quando stavamo facendo le riprese mi hai detto ‘Sei sicura che non posso venire nel tuo albergo a farti un messaggio?”. Si tratta di dichiarazioni pesantissime che alla fidanzata di Denver non piaceranno.

Elisa e Hernandez, flirt tra la gieffina e il calciatore del Milan? Alfonso Signorini sgancia la bomba

Abbiamo anche scoperto che c’è una sorta di flirt o frequentazione, o comunque che si piacciono, tra la stessa Elisa e Hernandez, terzino del Milan: a dirlo è stato proprio Signorini che ha colto di sorpresa la ragazza, visibilmente in imbarazzo prima di andarsene.