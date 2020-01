Gf Vip 4 quarta puntata, eliminati e nomination: Andrea Denver chiude in lacrime

Grande Fratello Vip 4, il riassunto della quarta puntata (17-18 gennaio 2020)

Si è chiusa da poco la quarta puntata del Grande Fratello Vip 4, e lo ha fatto con Andrea Denver in lacrime e con non poche polemiche. Oggi infatti Licia Nunez si è innervosita per le parole che Imma Battaglia ha usato nei suoi confronti, c’è stato un confronto piuttosto acceso tra Antonella Elia e Fernanda Lessa per via dell’antipatia che provano l’una per l’altra, e ci si è soffermati anche sulla questione “lesbica” che ha tanto scaldato gli animi questa settimana. E no, non è finita qui: è stato dato spazio anche ad Adriana Volpe e alle parole usate contro Magalli, e tanto parlare hanno fatto le nomination e gli eliminati. Certo, c’è spazio anche per momenti più belli: Pago ad esempio ha incontrato Miriana Trevisan e Rita Rusić ha rivisto Vittorio Cecchi Gori. Tante emozioni una dopo l’altra in una puntata certamente godibile ma, diciamocelo, un po’ troppo lunga e talvolta ferma per troppo tempo sugli stessi contenuti.

Gf Vip 4, gli eliminati della quarta puntata: scontro tra Antonella Elia ed Elisa De Panicis

Al televoto erano andati Andrea Montovoli ed Elisa De Panicis che è stata eliminata dalla Casa a furor di popolo: bisognava scegliere chi salvare e a fare il suo nome è stato il 30% dei votanti contro il 70 che ha difeso a spada tratta il rivale. Elisa ha salutato tutti con un discorso di ringraziamento forse esagerato, visto che conosce i compagni da pochi giorni, ed è rientrata in studio col sorriso senza sapere che Antonella in questi giorni le ha dato della “scema”. E non è stata solo lei tra l’altro a criticarla. Il confronto è arrivato presto: Elisa non si è di certo risparmiata e la Elia, che non è certo una che si nasconde dietro a un dito, ha spiegato che secondo lei lo è in alcuni atteggiamenti provocanti che assume. Staremo a vedere quale sarà la reazione della De Panicis nei prossimi giorni dopo che avrà visto video e sentito dichiarazioni di ogni genere sul suo conto. Prevediamo un confronto piuttosto acceso lunedì, quando andrà in onda la quinta puntata di quest’edizione condotta discretamente da un entusiasta Alfonso Signorini.

Nomination Gf Vip 4: chi rischia l’eliminazione dopo la quarta puntata

La puntata ha visto andar via non solo Elisa ma anche Sergio Volpini che ha perso contro Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia. Questi ultimi hanno avuto poi un ruolo importantissimo nella scelta dei concorrenti da mandare al televoto. Vediamo anzitutto le nomination sottolineando che potevano essere scelti solo gli uomini:

Le nomination degli uomini agli uomini

Fabio Testi ha nominato Ivan perché secondo lui deve trattare meglio le donne; Denver ha nominato Pago perché “l’ho sentito più distante nei miei confronti”; Antonio Zequila ha nominato Pago perché “non ci siamo mai parlati”; Pago ha nominato Ivan per l’ambiguità mostrata sulla nomination ad Andrea; Andrea Montovoli ha nominato Denver perché non gli sembra una persona trasparente; Michele Cucuzza ha nominato Montovoli perché “ha esibito una piccola punta di autoritarismo”; Aristide Malnati ha nominato Testi perché “è ancora troppo estraneo alle dinamiche del gruppo”; Paolo Ciavarro ha nominato Ivan perché non gli è simpatico; Ivan Gonzalez ha nominato Testi perché lo ha accusato di trattare male le donne e non collabora tanto in casa.

Le nomination delle donne agli uomini

Paola Di Benedetto ha nominato Cucuzza perché pensa sia una doppia faccia; Barbara Alberti ha nominato Denver perché non le è piaciuto il suo atteggiamento nei confronti di Montovoli; Clizia Incorvaia ha nominato Zequila perché è saccente e ostenta troppo; Carlotta Maggiorana ha nominato Ivan perché “ha degli atteggiamenti che non riesco a capire”; Fernanda Lessa ha nominato Ivan perché “non abbiamo mai chiacchierato”; Antonella Elia ha nominato Testi perché “cucina aglio e cipolla alla mattina”; Adriana Volpe ha nominato Aristide perché “può essere un anello debole”; Rita Rusic ha nominato Denver perché non le è piaciuto come si è comportato con Elisa; Licia Nunez ha nominato Ivan perché “è un silente stratega”.

I nominati quindi sono stati Ivan Gonzalez, Fabio Testi e Andrea Denver, e solo a quel punto Alfonso Signorini ha chiesto a Pasquale e Patrick di scegliere il concorrente con cui si sarebbero sfidati al televoto fino a lunedì; la loro scelta è ricaduta su Andrea Denver che è scoppiato in lacrime dopo la diretta perché a causa di Elisa e di quanto accaduto con Montovoli crede di essere passato per una persona falsa e doppiogiochista. Non è da escludere, anzi il contrario, che sia lui l’eliminato di lunedì; non lo daremmo tuttavia per scontato.