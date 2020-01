Fernanda e Licia, il confronto: risposta secca della Nunez, l’ira della Elia

Fernanda Lessa e Licia Nunez, arriva il confronto al GF Vip dopo il caos

Arriva il confronto tra Fernanda Lessa e Licia Nunez al Grande Fratello Vip. Proprio in questi giorni è scoppiato un vero e proprio caos sui giornali e sui social che riguarda entrambe. Scendendo nel dettaglio, non ricordando il nome dell’attrice, la modella l’ha identificata attraverso il suo orientamento. Sappiamo bene che Licia ha sempre rivelato apertamente di amare le donne, al momento la sua compagna Barbara. Ed ecco che i fan della Nunez di fronte all’affermazione fatta da Fernanda non hanno reagito affatto bene. Come vi abbiamo già anticipato anche noi, neppure la fidanzata ha gradito il tutto. Ora, nel corso della diretta di venerdì, arriva finalmente questo confronto tanto atteso. Alfonso Signorini manda in onda il filmato in questione e, inizialmente, Licia non sembra reagire bene. Non appena il conduttore le dà la parola, infatti, l’attrice pronuncia solo qualche parola, ma d’effetto.

Fernanda Lessa, l’ira di Antonella Elia: la showgirl difende Licia Nunez

“Ma tu mi conosci bene Alfonso, non amo essere etichettata… ma orgogliosa di esserlo”, dichiara Licia di fronte al filmato appena visto. “La lesbica“, è questo l’appellativo utilizzato qualche sera fa da Fernanda. Nel frattempo, Antonella Elia non prende affatto bene quanto sta accadendo. La showgirl ha dimostrato apertamente di non provare alcuna simpatia nei confronti della Lessa. Non solo, è anche molto legata a Licia, tanto che tende spesso a proteggerla. “Sono schifata dall’ipocrisia, dal tentativo di girare le cose a suo favore. Chiamare una persona, identificandola con un contenuto sessuale o una scelta è davvero di cattivissimo gusto, è ipocrisia pura”, afferma Antonella abbastanza irritata.

Fernanda Lessa nella bufera: Alfonso Signorini svela un dettaglio che in pochi sapevano

Ad avere la stessa opinione di Antonella sul caos legato a Fernanda e Licia sembra essere anche Wanda Nara. Signorini, invece, prende sì le difese di Licia, facendo presente di non gradire il fatto che qualcuno possa magari etichettarlo con il suo orientamento, ma poi fa una precisazione. “Tu sei la persona più open-mind presente sulla terra. Anche tu hai avuto delle donne”, confessa Alfonso riferendosi a Fernanda. Quest’ultima non smentisce, anzi mette di amare il corpo femminile. La modella, effettivamente, aveva già dichiarato in passato di avere avuto una relazione con un’altra donna, ma non tutti erano a conoscenza di questo dettaglio. Questo dettaglio, però, non riesce comunque a placare gli animi dei fan di Licia e della Elia.