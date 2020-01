Grande Fratello Vip Fernanda, fuori è bufera: chiesta eliminazione, Elia nel mirino

Fernanda Lessa, caos al Gf Vip 4 con Licia Nunez e Antonella Elia

Al Grande Fratello Vip Fernanda Lessa sta facendo molto parlare per due motivi: il primo, che è quello che ha spaccato l’utenza Web e i telespettatori, riguarda l’episodio in cui ha chiamato “lesbica” Licia Nunez; il secondo invece è un confessionale passato inosservato in cui sostiene di essere talvolta malinconica perché lei, a differenza di Antonella Elia che è sola, ha qualcuno a cui pensare. La Lessa ha un bel vissuto, e possiamo capire che l’attacco della Elia di ieri sia stato davvero infelice; forse però avrebbe potuto evitare di rimarcare il fatto che non ha nessuno, visto che Antonella ha parlato con una certa tristezza del fatto di non aver avuto un figlio. E da una con un passato come Fernanda ci aspettiamo un atteggiamento diverso.

Grande Fratello Vip, le accuse a Fernanda per le parole su Licia

Se della Elia però se ne sono accorti in pochi, in tanti stanno accusando Fernanda di essere omofoba per un episodio che in realtà ha diviso il Web: ci riferiamo a quando la Lessa stava parlando con Andrea Montovoli della nomination ricevuta e a un certo punto per indicare Licia Nunez ha usato le parole “la lesbica”. Possiamo capire che non sia il massimo l’atteggiamento di riferirsi a qualcuno indicando il suo orientamento sessuale, ma sembra francamente esagerato il polverone di queste ore: l’uscita della Lessa infatti era tutt’altro che omofoba e l’intento della concorrente era semplicemente quello di indicare la Nunez, di cui non ricordava il nome. Visione troppo ottimistica? Per alcuni senz’altro; ma è anche l’opinione di tanti che credono che questo nei confronti di Fernanda sia solo accanimento.

Fernanda eliminata dal Grande Fratello: cosa succede fuori dalla Casa

Intanto l’agenzia di Licia Nunez hanno diffuso un comunicato stampa in cui chiedono l’eliminazione di Fernanda: “Chiamare Licia Nunez ‘la lesbica’ – questa una parte – è indice di omofobia. Fernanda Lessa merita l’espulsione, perché ha così discriminato una concorrente, solo perché l’aveva nominata. L’omofobia colpisce non solo gli omosessuali dichiarati, ma soprattutto quelli che vivono nel dolore e nella paura di raccontarsi, proprio per sfuggire al dileggio degli ignoranti omofobi. I responsabili del Gf devono intervenire immediatamente per non diventare complici. Aspettiamo con fiducia. Bmore Management Annamaria Bernardini de Pace & Nando Moscariello”. La faccenda insomma si è fatta piuttosto complessa, e siamo sicuri che domani Alfonso Signorini saprà come trattarla.

Fernanda e Antonella, lo scontro continua: al Gf Vip è guerra

Prosegue intanto lo scontro a distanza tra Antonella e Fernanda: “Mi sta tanto antipatica – queste le parole della Elia in confessionale –, è isterica. Ma poi ha una voce aggressiva, e comunque è pesante. La vedo vagare come un animale pericoloso per la Casa”. “Ha sempre il broncio quella lì – ha così commentato invece Fernanda –. Ogni tanto io sto male perché mi mancano [animali domestici e famiglia ndr]. Ogni tanto ho la mia malinconia. Non avrà neanche più un buongiorno. Ti sto antipatica? Ti risparmio il buongiorno, cara!”. La guerra al Gf Vip 4 sta per iniziare.