Licia e Fernanda vicine al GF Vip, Antonella furiosa: “Mi sono ingelosita”

Licia Nunez e Fernanda Lessa hanno un confronto al Grande Fratello Vip: la reazione di Antonella Elia è inaspettata

Licia Nunez e Fernanda Lessa hanno cercato di chiarire al Grande Fratello Vip e Antonella Elia non ha reagito molto bene. Il tutto è accaduto nella serata di ieri, quando la showgirl si è resa conto della vicinanza tra la sua amica e la modella. Ha raggiunto così la stanza da letto insieme ad Adriana Volpe, con cui ha iniziato a sfogarsi. Antonella ha confessato alla coinquilina di essere rimasta molto male nel vedere Licia parlare, per un bel po’ di tempo, insieme a Fernanda. La Elia è, infatti, convinta che la Lessa stia cercando di mettere in atto una strategia. Scendendo nel dettaglio, dopo le nomination, Fernanda starebbe cercando di portarsi dalla sua parte Licia. Almeno questo è ciò di cui è certa Antonella. Ricordiamo che sia la Elia che la Nunez hanno votato la Lessa per mandarla al televoto. Ed ecco che, durante questo sfogo della showgirl, è arrivata nella stanza da letto proprio Licia. L’attrice ha cercato di comprendere il motivo per cui la sua amica abbia reagito in modo così forte.

Antonella Elia furiosa con Licia Nunez: vederla vicina a Fernanda Lessa la fa arrabbiare

“Cosa hai avuto due ore da parlare con Fernanda? Perché devi starci due ore a parlare sapendo che sta sulle pa..e a me”, ha dichiarato Antonella di fronte a Licia. L’attrice non si è di certo nascosta, ma è comunque rimasta stupita di fronte a questa inaspettata reazione. La Nunez le ha spiegato di aver voluto avere un confronto con Fernanda, proprio per spiegarle i motivi per cui l’ha nominata. Ma, facciamo presente, Licia ancora non sa che fuori si è scatenato il caos intorno a un’affermazione fatta dalla Lessa proprio nei suoi confronti. “A me ha dato molto fastidio, adesso ti deve far andare dalla sua parte”, ha continuato poi Antonella. Quest’ultima ha ammesso di essere molto arrabbiata, mentre Adriana Volpe ha cercato di sistemare la situazione.

GF Vip, Antonella Elia e Licia Nunez chiariscono: la showgirl ammette di essersi ingelosita

Grazie alla mediazione di Adriana, fortunatamente Antonella e Licia sono riuscite a chiarire al GF Vip. “Io non ti ho accusato di nulla, mi sono semplicemente ingelosita”, ha ammesso la Elia. Un momento di gelosia quello vissuto dalla showgirl, che dorme nello stesso letto della Nunez. Le due sembrano, dunque, aver instaurato un rapporto molto forte. Infatti, per rimediare, Licia ha chiesto alla coinquilina di darle un abbraccio.