Gf Vip 4 seconda puntata, nomination e segreti da confessare: cos’è successo

Grande Fratello Vip 4, cos’è successo nella seconda puntata del 10 gennaio

Seconda puntata del Grande Fratello Vip 4 con un Alfonso Signorini molto più in forma della prima e pronto ad affrontare a suo modo una serie di questioni che tutti aspettavamo. Prima fra tutte, il rapporto fra Serena Enardu e Pago che a quanto pare sembra destinato a ricucirsi: lei gli ha confessato il suo amore e pur non essendo entrata in Casa – il televoto non l’ha voluto – pare aver raggiunto il suo obiettivo, cioè quello di dirgli che c’è ancora e che lo aspetta. Altra protagonista? Licia Nunez che dopo le critiche a Imma Battaglia ha avuto un duro chiarimento con lei, purtroppo non conclusosi nel migliore dei modi: le due se ne son dette di ogni e alla fine ognuna è rimasta sulle sue posizioni.

I nuovi concorrenti del Gf Vip 4: ora la Casa è al completo

Ha fatto molto discutere anche Ivan Gonzalez che nel suo video di presentazione ha sottolineato, forse inconsapevolmente, di essere stato sempre scelto dalle donne e di non aver mai scelto nessuna: affermazione che sicuramente Sonia Pattarino non avrà digerito. Ricordiamo che non è entrato solo l’ex tronista di Uomini e Donne e tentatore di Temptation Island Vip ma anche Antonio Zequila, Barbara Alberti, Elisa De Panicis, Andrea Montovoli, Aristide Malnati, Carlotta Maggiorana e Fernanda Lessa. La squadra ormai è al completo, e il gossip sembra destinato ad esplodere: Signorini ha già fatto riferimento a un presunto flirt tra Zequila e una donna della casa, e pare che il rapporto tra Elisa De Panicis e Andrea Denver sia molto particolare. Ne vedremo delle belle insomma.

Le nomination e i concorrenti a rischio: Rita Rusić nomina Patrick Ray Pugliese

Veniamo ora alle nomination, fatte solo da cinque uomini che hanno potuto votare solo le donne:

Michele Cucuzza ha scelto Paola Di Benedetto perché è quella che si lascia meno coinvolgere; Paolo Ciavarro ha scelto Licia Nunez perché è la persona con cui ha avuto meno a che fare in questi giorni; Pago ha scelto Rita Rusić perché non ci ha legato molto rispetto alle altre concorrenti; Andrea Denver ha scelto anche Rita Rusić perché non la sente sempre presente; Fabio Testi ha scelto Antonella Elia perché “la vendetta è un piatto che si serve freddo” con riferimento al fatto che era stata lei la prima puntata a nominarlo.

Rita, che è stata la più votata, ha poi nominato Patrick Ray Pugliese degli ex Gf che a sua volta ha nominato Salvo Veneziano del proprio gruppo. Il televoto è stato aperto tra loro due e sarà combattutissimo, visto che i due sono molto amati. Al momento il Gf Vip 4 deve ancora decollare e tutto dipenderà proprio dai contenuti che proporrà, anche se con una concorrenza come quella del Cantante mascherato la vediamo durissima. Restate con noi perché vi aggiorneremo tempestivamente su tutto ciò che accadrà nella Casa in questi mesi!