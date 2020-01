Pago e Serena vicinissimi al Gf: lui ancora innamorato ma evita il bacio

Pago e Serena al Grande Fratello Vip: il chiarimento e il gesto del cantante

È arrivato il momento tanto atteso per chi non vedeva l’ora di assistere al confronto tra Pago e Serena al Grande Fratello Vip. Poco prima di annunciare il risultato del verdetto, deciso dal pubblico, Alfonso Signorini permette loro di vedersi. Tanta emozione da parte di entrambi, che dicono di essere ancora innamorati l’uno dell’altra. Serena spiega a Pago di aver sentito molto la sua mancanza in questi mesi, durante i quali ha sempre cercato di avere un contatto con lui. Pacifico, però, dopo Temptation Island Vip ha scelto di allontanarsi e di vivere questa nuova esperienza nella Casa da solo. Ed è proprio questo che il cantante cerca di far capire a Serena. Mentre una parte di lui è felice di rivederla vicino a lui, un’altra sembra non esserla. La Enardu vuole un’altra possibilità, ma Pago quando scopre che è stato aperto un televoto per permetterle di restare una settimana nella Casa non pare reagire poi così bene. Infatti, lui stesso ammette che avrebbe voluto vivere questa esperienza da solo, proprio per pensare a sé stesso.

Serena Enardu pronta a riconquistare Pago: lui però fa un gesto inaspettato al GF Vip

“Non è che lei mi blocca, per lei provo qualcosa di molto forte. Se c’è lei è difficile, diventa difficile per me pensare a me”, in questo modo Pago spiazza Serena. La Enardu non comprende se l’ex fidanzato sia felice oppure no di questa situazione. La reazione del cantante, però, lascia credere che non lo sia completamente. Lui stesso afferma: “Io sono qua perché ho bisogno di tempo per me, io ho proprio bisogno di tempo per me”. Non solo, il concorrente del Grande Fratello Vip dichiara di essere diviso a metà tra testa e cuore e di essere senza parole. Detto ciò, i due vengono nuovamente divisi, mentre si attende il risultato del televoto. Il verdetto del televoto vede Serena lontana nuovamente da Pago, in quanto non potrà trascorrere con lui questa settimana come avrebbe voluto. Il cantante appare ancora abbastanza preso dalla Enardu, tanto che ammette di essere ancora “innamorato pazzo” di lei. Nonostante ciò, fa un gesto inaspettato.

Pago e Serena al GF Vip: il cantante nega il bacio alla Enardu prima di salutarla

Il pubblico ha deciso di non permettere a Serena di restare una settimana nella Casa insieme a Pago. Quest’ultimo, poco prima, ribadisce nuovamente il suo pensiero e la risposta dei telespettatori non sembra deluderlo. I due, però, prima di salutarsi si lasciano andare a un lungo abbraccio, che in realtà dice molto. “Non è importante se rimango, se tu ricordi quello che ti ho detto”, afferma la Enardu prima di uscire. Pacifico trova il gesto dell’ex fidanzata molto coraggioso. Infine, Signorini si complimenta con Pago, il quale nega un bacio sulle labbra a Serena. Quest’ultima, infatti, si avvicina a lui per dargli un ultimo e importante saluto, ma Pacifico preferisce spostarsi.