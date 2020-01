Ivan al GF Vip: frecciata tagliente all’ex Sonia? “Non ho scelto nessuno”

Ivan Gonzalez entra al GF Vip e lancia una frecciatina all’ex Sonia Pattarino? La frase fa pensare!

Inizia molto bene l’avventura di Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip! Il bel modello spagnolo, conosciuto anche da noi per le sue esperienze tv a Temptation Island e Uomini e Donne, sembra abbia lanciato una pesante frecciatina alla sua ex fidanzata nonché scelta, Sonia Pattarino. Il percorso dell’iberico nel programma di Maria De Filippi non è stato facile, soprattutto per il tira e molla che ha vissuto insieme a Natalia Paragoni, ora fidanzatissima con Andrea Zelletta. Anzi l’ex corteggiatrice e lo spagnolo si erano allontanati proprio perché la Paragoni aveva iniziato a provare qualcosa per Andrea. Da lì, Ivan aveva deciso di scegliere la bella sarda e la loro storia sembrava andare molto bene fino alla rottura di qualche tempo fa. I rapporti tra i due non sembrano esser rimasti amichevoli, possiamo metterci la mano sul fuoco soprattutto dopo la frase che Gonzalez ha detto nella sua presentazione al GF.

Ivan e Sonia Pattarino: tagliente frecciatina al GF Vip

Bellissimo e molto corteggiato, Ivan ha fatto strada in tv partendo dalla Spagna, dove ha partecipato alla versione iberica di Uomini e Donne. Nello show ne ha combinate di tutti i colori, creando un grande caos: “Mi hanno sempre scelto le donne“, ha esordito Ivan per poi concludere: “Ma io non ho scelto ancora nessuno!“. Sappiamo bene, invece, che è stato proprio lui a scegliere la Pattarino. Non sappiamo bene cosa sia successo tra i due oppure è possibile che il video si stato tagliato nel bel mezzo della frase, e magari Gonzalez voleva dare un altro senso al tutto? Questo non possiamo saperlo, ma possiamo immaginare che se la sua avventura all’interno della Casa continuerà liscia, qualcosa di eclatante succederà, magari un confronto.

Sonia Pattarino risponde a Ivan: “Questo è Ivan Gonzalez!”

Non è tardata ad arrivare la reazione di Sonia Pattarino alla frase di Ivan. La sarda ha postato sulle sue Instagram stories il video della loro scelta, riprendendo la frase di lui e scrivendo infine: “Questo è Ivan Gonzalez!“.