Uomini e Donne: Sonia e Ivan, è finita? Pattarino rompe il silenzio e sbotta: “Ringrazio comunque per tutto l’affetto e la stima”

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino stanno ancora insieme? I fan della coppia sbocciata a Uomini e Donne se lo chiedono con insistenza da diversi giorni. In tanti sono addirittura pronti a scommettere che i due si siano già lasciati. Nelle scorse ore è intervenuta la diretta interessata. L’ex corteggiatrice ha infatti risposto impetuosamente a un fan che l’ha accusata di sfruttare la storia soltanto per il ‘business’ dei follower. Una congettura che è andata di traverso a Sonia, che ha ringhiato ricordando la sua vacanza con Gonzalez in Messico. Per quelle ferie i due hanno fatto un viaggio di circa 19 ore tra andata e ritorno. Un dettaglio non da poco, ha sottolineato Sonia, rimarcando la sua paura di volare. Come a dire: se non ci fosse stato un legame vero, mai si sarebbe fatta una transvolata simile. Eppure, rileggendo bene le sue parole relative al rapporto con l’ex tronista alcune cose non sono ancora chiare.

Sonia e Ivan insieme per convenienza? Non è la prima volta che alla coppia viene lanciata questa accusa. L’ex corteggiatrice, di recente, ha voluto rispondere alla questione intervenendo su Instagram: “10 ore di volo per arrivare in Messico e 9 per rientrare… Io e la mia paura di volare possiamo fare questo per non perdere i follower? Sarebbe da pazzi. Vi ringrazio comunque per tutto l’affetto e la stima.” La chiosa della ragazza è chiara e rigetta totalmente le malelingue che sussurrano che l’amore stia in piedi solo per la visibilità social. Tuttavia qualcosa sfugge. Rileggendo bene le parole di Sonia, infatti, non si coglie una netta smentita che allontanerebbe le voci che vorrebbero la love story al capolinea.

Uomini e Donne, Sonia e Ivan: cosa è accaduto dopo il Messico?

Dunque i dubbi sul proseguo della relazione sentimentale restano. Ricordiamo che Ivan e Sonia quest’estate hanno passato un momento di crisi molto forte. La Pattarino stessa ne aveva parlato apertamente. Poi tutto si è risolto. La coppia ha anche trascorso dei giorni spensierati e di svago in Messico ad agosto. Dopo il ritorno dal viaggio, però, pare che qualcosa si sia incrinato nuovamente. Chissà se la storia è destinata a durare… O chissà se è già giunta al termine.