Uomini e Donne Gossip, Ivan e Sonia ancora insieme? Spifferi e news

Uomini e Donne Gossip, Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino ancora insieme? Spifferi e mormorii, la situazione

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino continuano a essere molto discussi dai fan di Uomini e Donne. Infatti sono tanti coloro che non smettono di nutrire il sospetto che tra i due la love story sia ormai giunta al termine. Eppure, fino a prova contraria, i diretti interessati non hanno mai detto di essersi lasciati. Certo vivono una situazione piuttosto complicata visto che lo spagnolo risiede in terra iberica mentre la Pattarino sta in Italia. Ma c’è dell’altro: diversi ‘affezionati’ della coppia credono che il feeling non ci sia più. Qualcuno sostiene persino che non ci sia mai stato.

Non è la prima volta che i fan scommetto che tra Ivan e Sonia non sia mai scattato fino in fondo il fuoco della passione. Negli ultimi giorni gli spifferi e i mormorii dei seguaci che li vorrebbero ai ferri corti si sono intensificati. Sotto agli ultimi post Instagram della Pattarino sono giunti diversi messaggi a lei indirizzati che chiedono se la love story sia ancora in piedi oppure se si sia conclusa. La risposta dell’ex corteggiatrice è il silenzio. Anche Gonzalez è una ‘tomba’. L’ex tronista, di recente, è pure stato attaccato quando si è esposto con dolci parole per la compagna. Motivo? I seguaci Instagram hanno trovato le sue esternazioni poco incisive e molto fredde, quasi che fossero una dedica di rito.

Uomini e Donne Gossip: Ivan e Sonia, quel particolare che non piace agli aficionados

Altra questione notata dagli aficionados più attenti è che tra i due, almeno pubblicamente, non c’è mai stato il suggello d’amore, quel “Ti amo” tanto atteso. Magari se lo sono detti in privato o magari non se lo sono mai detti, prendendosi più tempo per scambiarsi parole tanto forti. Nel frattempo una cosa è sicura: Sonia e Ivan sono lontani geograficamente. Chissà se anche col cuore. Non resta che attendere la prossima mossa della coppia: spunteranno assieme felici e contenti oppure daranno ragione alle ‘scommesse’ scettiche dei fan?