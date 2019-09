Uomini e Donne News, Sonia e Ivan. Tradimenti e crisi? Tutta la verità. Nel giorno del compleanno della Pattarino, Gonzalez le scrive, ma ai fan qualcosa non torna

Come stanno Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino? La coppia sbocciata nella scorsa stagione di Uomini e Donne è da poco rientrata da un viaggio in Messico. Manco il tempo di sbarcare che subito sono tornate a farsi tambureggianti le voci sul web di presunte crisi. E addirittura di presunti tradimenti. I due non hanno mai voluto pronunciarsi sulla questione, evidentemente dando poco peso ai mugugni. Inoltre, oggi, sono tornati a mostrarsi assieme su Instagram, in occasione del compleanno di Sonia, che proprio in data 7 settembre spegne 32 candeline. Ivan le ha scritto un tenero messaggio, segno che non dovrebbero esserci crepe e che la verità sul loro rapporto è ben altra rispetto a quella chiacchierata da diversi loro fan. Tuttavia, proprio a molti di questi ultimi qualcosa continua a non tornare.

“Avrei potuto scegliere molte belle foto che abbiamo, ma questa è la più bella per me, perché è quella che ci rappresenta … Due pazzi che vivono giorno dopo giorno, affrontando problemi e scherzando con loro. Tanti auguri“. Questo il pensiero di Ivan per la Pattarino che ha prontamente risposto: “Bastava guardarti negli occhi, per capire quanto tu fossi pazzo… ed io nei tuoi occhi ci vedevo me stessa. Grazie Piloto.” Uno scambio di dediche apparentemente dolce. Tuttavia molti fan hanno sostenuto che le parole di lui siano state fredde e poco sentite. Ma c’è di più: “Perché non si sono mai detti ti amo?” Il quesito continuano a porselo tanti seguaci. Altri hanno invece risposto che probabilmente vogliono preservare parole così significative per loro.

Uomini e Donne News, Ivan e Sonia: la storia continua

Al netto di tutti i dubbi e le congetture dei fan, Sonia e Ivan, seppur con sali e scendi sentimentali, continuano a essere una coppia. E pazienza se non c’è il “Ti amo” pubblico. Forse ci sarà in privato o forse non è ancora arrivato il momento di dirselo. Fatto sta che fino a prova contrari rimangono insieme, in barba alle malelingue.