Uomini e Donne gossip, Sonia rivela: “Ecco che cosa unisce me ed Ivan”

Sonia Pattarini rivela che cosa la lega ad Ivan Gonzalez. Ecco le sue parole

La piccola crisi è diventata ormai passato, Ivan e Sonia sono nuovamente felici e nessuna nube pare essere all’orizzonte. La coppia si è goduta una bellissima vacanza in Messico dove ha potuto ridar vita all’amore che li lega. Di recente, però, i due sono tornati a Madrid e ieri Sonia è ritornata nella sua Sardegna, a Sassari. Tra i due va tutto benissimo ma per l’ex corteggiatrice era ormai arrivato il momento di viaggiare verso casa mentre Ivan è rimasto nella sua città. Oggi Sonia ha raccontato alle sue followers che, al contrario di quello che faceva solitamente a Madrid, si è alzata prestissimo per andare a fare la spesa. La ragazza, però, ha detto di aver deciso di seguire un regime alimentare più corretto e privo di qualsiasi schifezza, dato che durante le vacanze e particolarmente nella capitale spagnola si è un pochino ‘rilassata’. Inoltre, la giovane sarda ha colto l’occasione per rivelare cos’è che la lega di più al suo amato fidanzato.

Sonia Pattarini: “Io e Ivan legati dall’amore per il cibo”

Direttamente dalla sua auto, Sonia ha registrato dei filmati per Instagram. La ragazza ha raccontato la sua giornata nella terra nostrana ed ha detto: “Buongiorno io sono in giro da prestissimo ed ho già fatto un sacco di commissioni. Adesso vado a fare la spesa per casa perché praticamente non avevo nulla e non ho intenzione di fare il digiuno, perché ho fame. Cercherò di fare una spesa sana, cercherò di non comprare gelati, dolci, anche perché gli ultimi giorni con Ivan a Madrid sono stati veramente pesanti, abbiamo mangiato veramente tanto. Comunque su una cosa andiamo d’accordissimo: il cibo. Per quello noi veramente non litigheremo mai, mai, mai”.

Sonia fa la spesa in Sardegna, Ivan Gonzalez invece…

Sonia è andata via ieri dalla Spagna, lasciando il suo fidanzato solo soletto. Che cosa avrà fatto il ‘povero’ Ivan? Sarà andato in giro per locali e discoteche varie? Anche no! Dopo essersi ben divertito con la sua amata, per lui è tempo di relax. Il ragazzo ha passato la serata a letto guardando qualche serie/film Netflix consigliatogli dai suoi follower ai quali oggi ha mostrato la sua Madrid bagnata da una pioggerella che sembra voler quasi segnare la fine dell’estate spagnola.