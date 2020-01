Imma Battaglia, verità tradimento Licia Nunez: “Abbandonata su un’isola”

Confronto tra Licia Nunez e Imma Battaglia al Grande Fratello Vip: ecco cos’è successo

Imma Battaglia e Licia Nunez hanno avuto l’incontro-scontro al Grande Fratello Vip 2020. Una storia che non è stata trascinata per troppi giorni: Alfonso Signorini ha voluto che le due si chiarissero il prima possibile. Non un confronto con fuochi d’artificio incorporati, anche perché il conduttore, una volta che le due voci si sono accavallate, ha deciso di chiudere tutto. Ma si è finalmente scoperta la verità sul presunto tradimento di Imma Battaglia? Dal confronto è emersa qualche informazione in più.

Diretta Gf Vip 2020: le accuse di Licia Nunez

Licia Nunez aveva spiegato, qualche giorno fa, cos’era successo tra lei e l’ex fidanzata Imma prima della rottura: “Io sono cresciuta per sette anni con lei, sette anni di amore intenso, molto viscerale. Lei ha voluto aprire una porticina a Eva e, dopo dieci anni, vado su Facebook e vedo un quadro della casa di Imma in un video. Eva ha dichiarato che ha conosciuto Imma quando stavamo insieme. Lei paventava grandi valori ma, tra le due, la persona con più maturità sono io. E io avevo capito la sua frase solo successivamente: ‘Si possono amare due persone nello stesso momento'”.

Imma Battaglia dà la sua versione dei fatti, Licia la contraddice

Dopo il confronto tra Serena Enardu e Pago, c’è stato quello fra Imma e Licia, che ha preso subito la parola: “Ho raccontato tutta la verità. Sicuramente non mento io. A volte si cerca di raccontare la propria verità per pulirsi la coscienza. Lei non ha mai ammesso di avermi tradita, non ha mai ammesso di aver iniziato una conoscenza con Eva Grimaldi nel periodo in cui la nostra relazione era ancora presente”. Imma Battaglia si è difesa in questo modo: “Sento profonda mancanza di rispetto da parte tua. Io credo che le storie vadano raccontate bene per rispetto dell’amore che ci legava. […] Sono arrabbiata e offesa perché io non ti ho tradita, mi sono innamorata di Eva perché qualcosa tra di noi si era rotto. Dal 2008 al 2009 avevi messo al centro di tutto la tua carriera. Ti avevo sostenuto anche se molte cose non mi erano chiare”.

Imma Battaglia ha tradito davvero Licia Nenez? Abbandonata su un’isola

E poi alcune mancanze che hanno allontanato irrimediabilmente Imma da Licia: “Lei sa perfettamente che nel giorno del 50esimo sono stata sola a Gerusalemme. Licia non era con me anche perché doveva lavorare. Una volta mi aveva abbandonata su un’isola”. Prossimamente interverrà anche la Grimaldi?