Gf: Vignali e De Andrè ancora contro Lemme, lui reagisce “Posso manipolarle”

Grande Fratello, Valentina Vignali e Francesca De Andrè non cambiano idea su Lemme

La tregua tra Valentina Vignali, Francesca De Andrè e Lemme è solo un miraggio. Le due concorrenti non hanno alcuna intenzione di avere rapporti con il nuovo concorrente del Grande Fratello e non perdono occasione per parlare male di lui. Ieri sera, durante la puntata con Barbara d’Urso, Valentina e Francesca si sono scagliate contro Lemme senza pensarci due volte, tutto dopo aver visto un video riassuntivo della settimana. Va detto, comunque, che sui social gli spettatori sembrano non gradire affatto il comportamento delle due ragazze. Secondo molti, infatti, sarebbero irrispettose e ineducate nei confronti di Lemme. Loro però non si nascondono e ammettono ciò che pensano di lui.

Gf, De Andrè e Vignali attaccano Lemme ma lui non resta in silenzio

In confessionale, nel daytime del Gf di oggi, abbiamo sentito Francesca dire: “Non sopporto chi spara a zero e poi non ha nemmeno il buon senso di chiedere scusa. Passerà una settimana poco divertente perché avrà vita breve”. Valentina invece ha riconosciuto di aver esagerato: “Mi sono sentita in dovere di dire e di fare quello che ho fatto. Pure se riconosco che le mie modalità sono un po’ estreme, perché il mio carattere è un po’ così. Quando lo vedi da fuori ti rendi conto che lo fa apposta e non vale la pena andarlo a rispondere. Sarà una figura trasparente che gira in casa per me”. Ma anche il farmacista del Gf 16 ha avuto qualcosa da dire su di loro! Che lo abbia fatto su domanda del confessionale o meno, ha detto: “Sono due soggetti facilmente manipolabili mentalmente. Io posso far credere loro ciò che voglio”. Continuerà a provocarle nel tentativo di far perdere loro la pazienza?

Grande Fratello 16, cosa è successo dopo la terza puntata

Sempre nel daytime di oggi abbiamo scoperto cosa è successo fuorionda tra Francesca e Jessica e perché quest’ultima è scoppiata a piangere. Tutto sembra essersi risolto, Francesca pare abbia superato il fatto di essere stata nominata da Jessica. Intanto, c’è stato uno scambio di messaggi a distanza tra Ambra e Kikò! I due non smettono di pensare l’uno all’altro, anche dopo l’eliminazione di lei. Infine, Gennaro ha commentato il confronto tra Alex Belli e Mila: lei è ancora innamorata, secondo il modello.