News Grande Fratello, Francesca si scaglia contro Jessica fuorionda: lei in lacrime

Grande Fratello 16, lite tra Francesca De Andrè e Jessica Mazzoli in diretta su Canale 5

Ieri sera, nella puntata del Gf 16, Francesca De Andrè e Jessica Mazzoli hanno litigato durante la diretta con Barbara d’Urso. Ovviamente non abbiamo visto tutto ieri, ma oggi nel daytime sono andate in onda altre scene dello scontro! Abbiamo visto come e perché Jessica è scoppiata a piangere sul divano, e non è stata colpa di Kikò che si è messo in mezzo alla discussione. Tutto è partito dalla nomination, perché Jessica ha nominato Francesca perché avrebbe voluto che lei le stesse accanto dopo la discussione con Kikò della notte prima. La De Andrè non ha reagito per niente bene alla cosa! Anche perché per il solo voto di Jessica, Francesca è in nomination e rischia di essere eliminata.

Gf, Jessica Mazzoli in lacrime dopo le accuse di Francesca De Andrè

Quando sono tornate in salotto dalla stanza dei led, Jessica avrebbe affrontato l’argomento con Francesca per darle le sue spiegazioni. La De Andrè non voleva parlarne in quel momento, ha iniziato a inveire contro l’ex di Morgan: “Falsa e subdola, io ti ho difeso. Fai bene a sentirti in colpa, fai bene a piangere”. Proprio dopo queste parole e vedendo che non poteva spiegarsi, Jessica sul divano è scoppiata in lacrime. Nel frattempo Francesca continuava a darle contro. In confessionale, la De Andrè ha poi spiegato: “Non me lo aspettavo, ma proprio mai, da Jessica. Non si è accorta che io ho sempre dormito con Kikò. Non ha ragionato, lo ha fatto per una cavolata. Io poi continuavo a dire lascia perdere, mi conoscono e sono bella fumantina. Non avrei affrontato il discorso in maniera calma”.

News Gf, Jessica piange tra le braccia di Francesca: “Mi è servito, lei tiene a me”

Jessica si è mostrata pentita, comunque: “Io la stimo tantissimo Francesca, ma mi ha dato fastidio stanotte. Ho sbagliato, glielo dovevo dire. Mi dispiace averla nominata”. Dopo la puntata ricca di scontri e rivelazioni, Jessica è scoppiata a piangere tra le braccia di Francesca in giardino, che a quel punto l’ha perdonata. “Ho percepito che le sue scuse fossero sincere e non cambio opinione su di lei”, ha detto la De Andrè. Jessica continuando a piangere in confessionale, ha aggiunto: “Mi è servito a capire quanto lei tiene a me, perché lei ha accettato le mie scuse”.