GF, Stefania Orlando: Zorzi ‘stordito’, messaggio manda in tilt il web

Arriva la tanto attesa reazione di Tommaso Zorzi all’ingresso di Stefania Orlando nella nuova edizione del Grande Fratello. Alla fine, Alfonso Signorini è riuscito a convincere una dei concorrenti più amati del reality show di Canale 5 a tornare nella Casa più spiata d’Italia. Il conduttore ha così sorpreso e accontentato i suoi telespettatori, durante un’edizione che fatica ad andare avanti per mancanza di dinamiche interessanti. Infatti, il ritorno della madre delle vipere – così definita dai suoi fan – dovrebbe riportare il pubblico a interessarsi nuovamente al programma.

D’altronde la Orlando, come Signorini ha più volte sottolineato in queste settimane, proviene dal GF Vip 5, un’edizione che è entrata nel cuore di milioni di telespettatori. In questi anni, i video legati all’esperienza vissuta dal gruppo di Vipponi della quinta stagione del programma continuano a girare sul web e il pubblico si mostra, ancora oggi, nostalgico di quei momenti. Ed ecco che Alfonso ha tentato di convincere la Orlando a tornare in scena, con l’ingresso avvenuto durante la 18esima puntata. Il conduttore e la stessa Stefania non si sono dimenticati di salutare Zorzi.

Tommaso rappresenta uno dei volti più amati e apprezzati dal pubblico, che in quella quinta edizione della versione Vip l’ha portato alla vittoria finale. Ora il web è in tilt, in quanto Zorzi sta commentando la presenza di Stefania, sua grande amica, nella Casa. La loro amicizia ha appassionato moltissimi telespettatori, i quali sperano tanto di vederli di nuovo insieme lì, magari con una sorpresa di Tommaso per la Orlando. Un colpaccio che di sicuro farebbe piacere ai fan.

In queste ore, il vincitore del GF Vip 5 si è mostrato sbalordito e alquanto sorpreso di rivedere in quella Casa la sua adorata Stefania, che è già stata protagonista di uno scontro tra regine con Beatrice Luzzi. Mai si sarebbe aspettato di vedere la sua amica sul canale Mediaset Extra, che mostra h24 cosa accade nel loft più spiato d’Italia. Una scena inaspettata per lui, in quanto ha vissuto a 360° la Orlando nella Casa.

“Vedere Stefania sul 55 credevo fosse una di quelle cose che non mi sarebbe mai successa. Cosa ci fai lì senza di me? Cosa ci fai lì Orlando?”, così Zorzi sorprende tutti. Tommaso ha ripreso la sua amica mentre si trovava in giardino a conversare con i suoi nuovi coinquilini. Giustamente è strano per l’amatissimo ex gieffino vedere la Orlando nella Casa senza avere lui al suo fianco, visto che hanno portato avanti il loro percorso insieme fino alla finale. Ora Zorzi sostiene Stefania da fuori e al pubblico, che sui social network sta condividendo tutta la felicità per questa reazione, non resta che attendere un’eventuale sorpresa che permetterà loro di riabbracciarsi di nuovo in TV.