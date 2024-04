GF, Sergetti: pace fatta con Marcella? Cosa è successo

Il tempo è sempre galantuomo, o almeno speriamo sia così per i Sergetti! La coppia del Grande Fratello sembra aver sanato le tensioni con la mamma di lei, la vulcanica Marcella Bonifacio, con una passeggiata al mare.

A poche ore dalle rivelazioni di Stefano Miele sull’ex amico e coinquilino, in cui confessa di essere rimasto estremamente deluso da D’Ottavi, il surfista torna a farsi vedere in giro con la ormai inseparabile Greta.

In barba a chi pensava che i due sarebbero durati da Pasqua a Pasquetta, la coppia nata sotto le telecamere del GF sembra incollata con la colla a caldo. Da quando è finito il programma infatti, non si sono separati un secondo.

Ma i due avevano un nemico agguerrito fuori dalla casa, che tuttavia sembra essersi ammansito.

Pace fatta con Marcella? Nessuna traccia di Josh e Monia

Sui loro profili Instagram, i Sergetti avevano annunciato di prendersi un weekend tutto per loro, ma il loro fine settimana è stato abbastanza affollato.

Complice la bella stagione, i due hanno deciso di passare la giornata sul lungomare di Jesolo, indossando persino degli abiti matchy matchy che hanno fatto sognare i loro fan più accaniti.

E’ Greta stessa a scattare le foto ricordo di questa giornata e subito è stata lampante la presenza della famiglia.

Poco sconvolgente la sorella Loren, che qualcuno già ipotizza futura concorrente a La Pupa E Il Secchione, tutti gli occhi sono puntati infatti su Marcella Bonifacio.

Le prospettive non erano delle più favorevoli quando i due si sono messi insieme: Marcella infatti aveva fatto il diavolo a quattro per dimostrare quanto non sopportasse Sergio, al punto che aveva persino rinunciato a sostenere la figlia durante la finale.

Nella casa era entrata per ricordare a Greta che per almeno un anno lei non ne voleva sapere niente di Sergio, visto che il suo preferito era Vittorio e avrebbe preferito vedere lui con Greta.

Come sostengono però i fan della coppia, Sergio è un uomo maturo che non discute con nessuno e che per il bene di Greta è riuscito ad andare oltre le ostilità della Bonifacio.

“Con uno come me è impossibile litigare”CHAPEAU SERGIO,CREDO CHE NESSUN UOMO DOPO AVER SAPUTO LE COSE DETTE SI SAREBBE COMPORTATO COME TE.Hai messo da parte tutte le cattiverie,vivi praticamente in hotel per starle accanto e renderla felice e tranquilla. ✨❤️‍🩹A GENTLEMAN#sergetti pic.twitter.com/0Kis97LLy0 — Frency🧸 (@lovebeeebe) April 7, 2024

Grandi assenti a questa passeggiata di famiglia, Josh e Monia, che per quanto vogliano fingere che non sia così, stanno ancora insieme.

Ma forse è meglio così, dopo le polemiche nate per colpa del carattere del fratello, tra la rissa sfiorata con Massimiliano Varrese e le minacce di morte a Gabriele Parpiglia, Greta era involontariamente finita nell’occhio del ciclone.

Sia Marcella che Josh avevano sminuito gli eventi, parlando di provocazioni e di voler attirare l’attenzione creando scalpore, e il web aveva massacrato la famiglia Rossetti, intimando Greta di allontanarsi dalla mamma e dal fratello.

Tutto tace tuttavia sui loro social: sia Marcella Bonifacio che Josh sono in silenzio stampa dalla sera del fattaccio, anzi, Josh si è proprio cancellato dai social.

Che conoscere Sergio D’Ottavi abbia dato conferme a Marcella sulla veridicità del rapporto tra lui e la figlia?

Magari il loro amore riuscirà a placare il temperamento della suocera.

Forse è ancora troppo presto per parlare, in effetti è la prima volta che la coppia esce con la famiglia di lei e bisognerebbe sapere come si è svolta la giornata fuori dai post di Instagram.

Chissà se Marcella ha attaccato Sergio come faceva durante il Grande Fratello o se è stata fatta pace davvero.