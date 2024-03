GF, Greta e Sergio inseparabili: mamma Marcella reagisce male

È passata meno di una settimana dalla fine del Grande Fratello e i concorrenti sono dovuti tornare alla vita reale. Tuttavia, ci sono due ex gieffini in particolare che non si sono staccati in questi giorni. Si tratta di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Dopo mesi di alti e bassi, i due hanno deciso di iniziare una relazione durante le ultime settimane di permanenza del reality, nonostante le tante avversità. Difatti, Greta è andata persino contro la sua famiglia, che non ha mai apprezzato l’imprenditore. Durante l’ultima visita della madre, Marcella Bonifacio, la Rossetti ha difeso a spada tratta Sergio, causando una frattura nel loro rapporto.

Dopo la festa di fine GF (in cui Sergio avrebbe avuto uno scontro con Mirko Brunetti), D’Ottavi e Greta sono riusciti a stare lontani solo poche ore, tanto da riunirsi in fretta a Milano. Ieri sera, 29 marzo, i “Sergetti” si sono presentati al ristorante di Rosy Chin, documentando sui social la loro cena. Tra tenerezze e baci appassionati, la coppia si è mostrata più complice e innamorata che mai, mandando in tilt i loro numerosi fan. Successivamente, sono stati raggiunti anche da Alessio Falsone, che si è unito alla serata condividendo varie storie e video sul suo profilo Instagram.

ciao sergetti baci baci bacio bacio mi soffri mi soffri. famiglia #sergetti pic.twitter.com/5ZLL41ugrG — annarè; ☆ ☕️ (@annare___) March 30, 2024

Questa mattina, infine, Sergio ha pubblicato una dolcissima foto di Greta a letto, dedicandole la canzone “Occhi da orientale”. Ebbene, pare che questo pieno di contenuti romantici non sia affatto piaciuto a mamma Marcella, che poco fa ha avuto una drastica reazione. Poco dopo la storia dell’ex gieffino, la donna ha tolto il segui su Instagram a sua figlia. La Bonifacio ha poi unfollowato anche Sergio ed altri ex concorrenti del Grande Fratello.

Dunque, pare che Marcella voglia completamente chiudere il capitolo GF e non sapere più nulla degli ex gieffini. Inoltre, sembra chiaro che non abbia affatto accettato le scelte della figlia. Non solo ha smesso di seguire Greta sui social, ma non l’ha ancora incontrata dopo la sua uscita dalla Casa più spiata d’Italia. Al momento, infatti, Sergio e l’ex tentatrice stanno alloggiando in un hotel a Milano. Non resta che attendere per vedere se mamma e figlia riusciranno a chiarirsi e a superare le loro differenze.