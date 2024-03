GF, chiarezza sulla lite: Mirko furioso con Sergio. Ecco perché

Martedì 26 marzo si è tenuta la festa di fine produzione del Grande Fratello. Nel locale Pinispettinati a Roma sono giunti quasi tutti gli ex concorrenti più gli autori del programma. Da questa mattina si è diffusa la voce su una presunta lite e inizialmente sembrava che le persone coinvolte fossero Federico Massaro e Alessio Falsone.

Ben presto molti fan hanno iniziato ad indagare e persone lì presenti hanno raccontato realmente come sono andati i fatti. Sembra che Sergio D’Ottavi stesse ballando con il drink, quando per sbaglio gli è caduto ed ha esclamato: “Por*a Pu**ana“. Questa frase è stata compresa male da Mirko Brunetti che avrebbe sentito “Perla è una pu**ana“. Da qui il panico.

Lui ha iniziato ad urlare contro Sergio in maniera molto animosa tanto da spostarsi fuori dal locale. Dopodiché avrebbe insultato Greta Rossetti dandole dell’escort. Lei ha cercato di mettersi in mezzo per calmare la situazione, ma Brunetti non ha voluto sentire ragioni.

Alla lite poi si è aggiunto Paolo Masella per mediare e cercare di calmare gli animi. Ma sembra che durante le urla abbia subito una colluttazione e sia caduto a terra, ciò avrebbe spaventato molto Letizia Petris che si sarebbe messa a piangere.

Questa versione è stata confermata sia da alcuni autori lì presenti, sia da una persona del catering. E a conferma di ciò ci sarebbero anche alcuni movimenti social sospetti. Per tutta la festa quasi tutti hanno postato tra dirette e stories per far vedere dove fossero. Da un certo momento il silenzio assoluto: nessuno ha pubblicato più nulla.

Il Linate gate: cosa sta accadendo nel post GF

Ci sono una serie di indiscrezioni che stanno circolando da quando è finito il GF. Oltre quella del litigio c’è il Linate gate, così chiamato simpaticamente sui social. Sembra infatti che Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi abbiano rischiato di perdere l’aereo che da Milano li avrebbe riportati a Roma.

Il giorno dopo la finale alcuni ex concorrenti sono dovuti partire per andare a registrare Verissimo. Il gruppo poi, per la festa di fine produzione, è dovuta tornare velocemente a Roma e così hanno preso l’aereo. Ma più volte sono stati visti tutti insieme tranne Beatrice e Giuseppe.

Secondo un’indiscrezione pare che ad un certo punto siano stati anche chiamati, insieme alla manager di lei, perché il gate stava per chiudere e non si erano ancora presentati. Tanto che poi i fan hanno scoperto che l’aereo è partito con 25 minuti di ritardo.

Dove sia la verità in questa storia, come anche in quella della lite non è chiaro. Di certo queste vicende stanno appassionando i più affezionati al programma che ne sentono nostalgia dopo averlo guardato e commentato per più di 6 mesi.