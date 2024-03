Beabaldi, passione in aeroporto e fans impazziti: cosa c’è di vero

Momenti di follia ieri sera su X: Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sarebbero stati avvistati a Linate in atteggiamenti intimi e i fan sono impazziti.

I Beabaldi sono stati una delle coppie più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello e i loro sostenitori continuano a sperare in un ritorno di fiamma. A quanto pare ieri sera Beatrice e Garibaldi si sarebbero rivisti e, finalmente lontani dalle telecamere della casa di Cinecittà, si sarebbero lasciati andare.

Complice la festa post GF di cui si continua a parlare, Garibaldi e Beatrice sarebbero stati avvistati baciarsi al gate dell’aeroporto di Linate. Insieme a loro ci sarebbero stati anche gli altri gieffini pronti a partire. Nessuna foto, solo voci di corridoio.

Ma si sa: quando le voci corrono, una goccia diventa presto un fiume e i fan sono impazziti come poche altre volte.

La follia del Linate-Gate: l’aereo inseguito e la verità sul bacio

Una volta arrivata su X la voce sui Beabaldi è partito un delirio social: qualcuno ha rintracciato il numero del volo e lo ha inseguito attraverso una app, condividendone il percorso in diretta live e aspettando di vederlo atterrare. Cos’hanno combinato Beatrice e Garibaldi a bordo?

la gente sta monitorando questo volo come se fossero sul 55 il linate gate è già casa pic.twitter.com/QYGWYlbDoR — Fra🦂 (@fvlkwh0re) March 26, 2024

Cioè questi si sono imboscati per non farsi vedere e poi non solo li hanno chiamati in filo diffusione ma hanno anche tardato la partenza dell’aereo.

Il Linate gate sfamandoci tutti #beabaldi pic.twitter.com/stEDVg8SDS — 𝒮𝒶𝒾𝓁𝑜𝓇 𝑀𝒶𝓇𝓈 🔮🀄️ (@notmycupofthe) March 26, 2024

Addirittura avrebbero fatto ritardare l’aereo pur di stare vicini! Ma come mai nessuno ha foto o video di questo flirt?

Molto semplice: perché niente di tutto questo è successo veramente!

Beatrice e Garibaldi non si sono assolutamente rivisti, tantomeno si sono incontrati a Linate.

Beatrice era inoltre assente alla festa con gli ex inquilini e Garibaldi ha pubblicato dei video su Instagram insieme ad altri concorrenti. Non è arrivata nessuna smentita ufficiale dai diretti interessati, che magari non hanno neanche idea della follia avvenuta ieri tra hashtag, dirette e aerei tracciati, ma l’assenza di foto basterebbe come smentita.

Se davvero ci fosse stata questa passione ad alta quota, sicuramente qualcuno avrebbe documentato il bacio al gate o sul volo. Ma il bello dei social è anche questo: che fanno partire teorie pazze basate assolutamente sul niente.

Peccato che la puntata di Verissimo sia stata registrata in precedenza al Linate-Gate, sarebbe stato divertentissimo scoprire la reazione di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.