GF, Orlando smonta Shaila e Lorenzo: “Teatrini per vincere”

Stefania Orlando torna a sfoderare la sua lingua tagliente al Grande Fratello, questa volta contro Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, l’opinionista non aveva risparmiato critiche alla coppia, definendoli finti e forzati durante le sue apparizioni a Pomeriggio Cinque. Tuttavia, una volta entrata nel reality, sembrava aver cambiato idea, arrivando persino ad aiutarli a fare pace durante una delle loro numerose liti.

Dopo l’eliminazione di Helena Prestes, però, Stefania pare essere tornata sui suoi passi. Già perplessa e dubbiosa sul loro comportamento, il punto di rottura è stato il feroce scontro tra Shaila e Lorenzo nella notte del 19 gennaio. Durante la festa di sabato sera in stile romano, infatti, gli ‘Shailenzo’ hanno dato spettacolo con una lite furibonda. Difatti, se ne sono dette di tutti i colori, urlando in mezzo alla Casa, fino a quando Lorenzo, fuori di sé, è andato a chiudersi in bagno e ha preso a pugni il muro per sfogarsi.

Sui social, le critiche non sono mancate, ma la rottura è durata ben poco. Nel giro di qualche ora, i due erano già tornati a baciarsi appassionatamente nel bel mezzo della Casa, come se nulla fosse successo. Di fronte a queste scene esagerate, Stefania Orlando non ha resistito e, durante la cena, ha detto chiaramente alla coppia tutto quello che pensa. Con il suo solito stile elegante ma diretto, li ha accusati di montare teatrini solo per attirare l’attenzione:

Voi comunque dominate questa casa, nel bene o nel male, con le vostre litigate, con le vostre urla, con i vostri baci e tutto quanto, state sempre al centro di questa casa. Ma avete visto come litigate? Vi piazzate al centro della stanza e gridate. Cioè ieri sera litigavate, sembrava un copione scritto. Però mi è sembrata una cosa un po’ too much. Alle due e mezzo di notte venire al centro della casa a litigare come dei pazzi e poi 12 ore dopo, baci e abbracci sempre al centro della stanza, anche sulla mia sedia. Ci vuole rispetto.

"Sembrava un copione scritto, lo avete scritto molto bene. Mi è sembrata una cosa un po' too much alle 2 di notte venire al centro della casa a litigare come dei pazzi e 12 ore dopo baci e abbracci" STEFANIA CHE DEMOLISCE SHAILA E LORENZO

Poi, l’ex concorrente del GF Vip 5 si è rivolta a Lorenzo, dicendogli senza giri di parole che farebbe di tutto pur di vincere il reality:

Lorenzo tu si vede che vuoi vincere il programma e secondo me faresti qualsiasi cosa pur di vincere questo reality. Sì te lo dico io. Cosa intendo per qualsiasi cosa? Qualsiasi cosa sia lecita, non parlo di reati, ma per il resto tu faresti di tutto.

Stefania: -"Lorenzo tu si vede che vuoi vincere il programma e secondo me faresti qualsiasi cosa pur di vincere" stefania ORLANDO sei mia madre

Lorenzo ha ammesso di essere spesso sopra le righe e di voler sicuramente vincere il Grande Fratello, ma ha assicurato di farlo in modo sincero e leale. Poi, lui e Shaila, invece di lasciarsi intimidire dalle critiche di Stefania, hanno rilanciato baciandosi di nuovo davanti a tutti. Inoltre, la Orlando ha criticato anche alcuni amici della coppia, come Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, accusandoli avere una sorta di “sudditanza” nei loro confronti.

Ovviamente, le Non è la Rai non l’hanno presa bene e hanno passato il resto della serata a sparlare di lei, insinuando che Stefania avesse fatto lo stesso con Helena. A questo punto, non resta che aspettare la puntata di stasera, 20 gennaio, per vedere cosa succederà tra di loro.