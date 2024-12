GF, Orlando e Grimaldi confermate: ritorno ad alto rischio, perché

È ufficiale: lunedì 16 dicembre, Stefania Orlando ed Eva Grimaldi entreranno nella Casa del Grande Fratello come nuove concorrenti. Le prime voci erano circolate giorni fa, suggerendo un possibile ritorno delle due donne, insieme a Maria Teresa Ruta, nel reality. Tuttavia, la conferma è arrivata solo di recente, quando su Canale 5 è andato in onda un promo che annunciava l’ingresso ufficiale della Orlando e della Grimaldi nella Casa più spiata d’Italia. Nessuna notizia, per ora, sulla Ruta, il cui ritorno nel programma rimane ancora incerto. Nel frattempo, sembra che Stefania abbia risposto a un messaggio di un fan su Instagram, invitandolo a sostenerla nel suo percorso all’interno del programma.

Sui social, i fan si sono scatenati per l’annuncio dell’ingresso delle due ex concorrenti, chiamate per risollevare gli ascolti di una delle edizioni meno seguite nella storia del Grande Fratello. Nelle ultime settimane, Alfonso Signorini ha già cercato di correre ai ripari introducendo nuovi concorrenti, tra cui Maria Monsè e sua figlia Perla. In effetti, i dati d’ascolto hanno mostrato una leggera ripresa, dando a Mediaset un barlume di speranza. Per proseguire questa rincorsa verso uno share più alto, si è deciso di puntare su due primedonne: Stefania Orlando, volto iconico della quinta edizione del GF Vip, ed Eva Grimaldi, concorrente del GF Vip 6.

Stefania Orlando torna al GF: perché potrebbe non essere una buona idea

Nonostante l’entusiasmo per il ritorno di due grandi volti del reality, va detto che questo rientro potrebbe rappresentare un rischio, soprattutto per Stefania Orlando. Il motivo? Stefania è stata una delle protagoniste indiscusse del GF Vip 5, un’edizione storica che ha registrato ascolti record e un enorme seguito social, dovuto anche al contesto particolare della pandemia da Covid-19. Il pubblico ricorda ancora oggi il suo percorso come uno dei più iconici nella storia del programma, grazie alla sua schiettezza, all’amicizia con Tommaso Zorzi e alle sue uscite memorabili.

Proprio per questo, una seconda partecipazione potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio: da un lato, c’è il pericolo di compromettere il bel ricordo che gli spettatori conservano di lei; dall’altro, è noto che i ‘bis‘ raramente riescono ad eguagliare l’impatto della prima volta, rischiando di deludere e, talvolta, far cambiare idea agli spettatori su un personaggio. Inoltre, è importante ricordare che, negli ultimi mesi della sua permanenza nella Casa nel 2021, Stefania era visibilmente stanca e provata dal lungo periodo di reclusione. Quest’anno, con il reality che sembra protrarsi fino alla primavera, potrebbe trovarsi nuovamente ad affrontare le stesse difficoltà.

Ad ogni modo, Stefania Orlando ha scelto di rimettersi nuovamente in gioco, accettando di diventare una concorrente ufficiale di questa edizione del Grande Fratello, insieme ad Eva Grimaldi. Al di là delle premesse, sarà necessario vederla in azione per esprimere un giudizio concreto sul suo nuovo percorso. Quello che è certo è che l’ingresso di Stefania farà sicuramente rumore. Difatti, ha già alcune questioni in sospeso, tra gli scontri con l’opinionista Beatrice Luzzi e i giudizi pungenti che ha espresso nei mesi scorsi su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che ora diventeranno suoi coinquilini.