GF, Eva Grimaldi pronta a tornare nella Casa: data e dettagli

Come sapranno bene i fans del Grande Fratello, nelle ultime settimane, all’interno della Casa più spiata d’Italia, sono entrati alcuni nuovi concorrenti. Una mossa che è stata interpretata dai telespettatori come un tentativo disperato di Alfonso Signorini e Pier Silvio Berlusconi di risollevare le sorti del reality show, dato il netto calo negli ascolti registrati ultimamente. Dopo Maria Monsè, un altro personaggio del mondo dello spettacolo, non nuovo al mondo del Grande Fratello, farà capolino dalla porta rossa tra pochi giorni. Si tratta di Eva Grimaldi, al secolo Milva Perinoni.

Eva Grimaldi torna al Grande Fratello

Stando all‘anticipazione divulgata poco fa da Davide Maggio, la nota attrice tornerà ad abitare nella Casa più spiata d’Italia a partire dal 16 dicembre, insieme a Stefania Orlando. Si tratta di un’altra personalità del mondo dello spettacolo che Alfonso e la produzione del reality show hanno deciso di recuperare dagli archivi storici del programma, per sperare di portare nella Casa un po’ di pepe e riaccendere l’interesse del pubblico.

Come ricordato anche da DavideMaggio.it, la Grimaldi è già stata una concorrente del Grande Fratello nel 2021-2022, anche se la sua permanenza nel reality fu molto breve e durò solamente tre settimane. Insomma, si trattò di una partecipazione che si potrebbe definire quasi marginale e della quale in molti si sono dimenticati ben presto. D’altronde, vale la pena ricordare che, nel corso di quell’edizione i protagonisti assoluti furono ben altri e in particolare: le sorelle Selassié (in particolare Lulù), Soleil Sorge e Alex Belli.

Insomma, a questo punto resta da chiedersi solamente una cosa: sarà la mossa giusta per riportare in auge il reality show o sarà l’ennesimo tentativo fallito di far decollare una trasmissione che ormai pare essere sul punto di esalare l’ultimo respiro? Non resta che attendere le prossime settimane per capire quale direzione prenderanno gli ascolti e l’interesse del pubblico.

In ogni caso, secondo molti è assai poco probabile che il ritorno di personalità così marginali nella storia del Grande Fratello possa fare davvero la differenza.