GF notte: Varrese illuso, Garibaldi assicura vendetta, Greta furiosa

Cos’è successo dopo la 14 esima puntata al Grande Fratello 2023? Nella notte c’è chi ha continuato a illudersi, chi ha promesso vendetta e chi invece si è sfogato, per poi cancellare tutto. Iniziando da Massimiliano Varrese, c’è da dire che è stato illuso proprio per bene. Dopo aver annunciato la vittoria di Beatrice Luzzi al televoto, Alfonso Signorini ha rassicurato l’attore, mettendogli di fronte una realtà distorta. Infatti, ha rivelato al gieffino che l’attrice non ha ottenuto una vittoria netta su di lui.

Invece, le percentuali reali parlano di una vittoria abbastanza evidente. Infatti, Beatrice è la concorrente di questa edizione che non ha rivali, tanto meno Massimiliano, che non gode di un vasto gruppo di fan che lo sostengono. Anzi, si ritiene che quel 34% che ha conquistato al televoto sia frutto dei voti ottenuti da coloro che non apprezzano la Luzzi. Ma ecco che le parole di Signorini hanno gonfiato Varrese, che ha iniziato a vantarsi come se non ci fosse un domani.

Ora Massimiliano al GF, insieme al suo gruppo di amici, è straconvinto di poter battere Beatrice, ritenendo di aver quasi pareggiato con lei al televoto. Il gieffino ha inizialmente affermato questo parlando con Angelica:

“Avete sentito quello che ha detto Signorini? Sono molto contento. Guarda che essere arrivato lì lì al televoto è un ottimo segno. Aver fatto praticamente uguale a lei con il background che ha lei di nomination… Un ottimo segno. Significa che la prossima scavalco. Ma lo sapevo che andava così, io lo sapevo che andava bene. Ero lì lì”

Varrese è proprio convinto, tanto che ne ha parlato anche con Valentina e Jill Cooper, come riporta Biccy. A loro ha raccontato che, quando è giunto in studio per il confronto con Beatrice, il pubblico si è alzato in piedi e applaudiva per lui. Purtroppo l’attore continua a sostenere di essere vicino a superare la Luzzi:

“Per me era più difficile avere dei voti. Lei è da tempo che va in nomination ed ha già formato un gruppo che la sostiene. Io in una volta sola ho praticamente pareggiato. Lei invece ha uno storico di nomination e non ha sfondato. Per me era la prima volta. Di botto sono arrivato lì lì, un ottimo segnale ragazzi”

E anche i suoi compagni ne sono convinti. Infatti, Jill Cooper ha fatto notare che questa è una bella notizia: “Eravate quasi pari, 51 e 49”. Una realtà distorta, visto che non è assolutamente andata così e i telespettatori sono davvero furiosi per questo.

Grande Fratello 2023: Giuseppe Garibaldi in lacrime promette vendetta

Nella notte sono arrivate anche le lacrime, quelle di Giuseppe Garibaldi. Sebbene inizialmente fosse uno dei concorrenti più amati di questa edizione, col trascorrere del tempo ha perso decisamente colpi. La storia che ha creato con Beatrice Luzzi l’ha fatto crollare in un attimo e, nel corso della puntata di ieri, le cose sono peggiorate. Ora il simpatico gieffino calabrese è al televoto e teme chiaramente di uscire.

Lui stesso aveva rivelato nei giorni scorsi di avere questo timore, in quanto si è ormai allontanato dall’attrice. Consolato dai suoi amici, Giuseppe dopo la puntata non è riuscito a trattenere le lacrime. Il bidello si è lasciato andare un lungo pianto di disperazione. Non solo, parlando sempre con i suoi coinquilini ha anticipato cosa farà se perderà al televoto: “Se esco io pago tutta l’Italia per farle votare contro. E lo faccio, perché arrivo dove voglio io fuori”.

GF 2023: Perla scrive a Mirko, Greta Rossetti interviene

Anche fuori dalla Casa di Cinecittà ci sono state delle reazioni per quanto accaduto in puntata. Sui social network è intervenuta Greta Rossetti, la quale ha commentato la lettera struggente che Perla Vatiero ha scritto per l’ex fidanzato Mirko Brunetti. Secondo quanto si può notare sui social network, dove oramai il post sta girando da un account all’altro, l’ex tentatrice di Temptation Island ha poi cancellato tutto. I fan più accaniti sono riusciti, però, a salvare in tempo il suo sfogo su Instagram:

“Mi è stato detto che io sono andata in puntata per fare i teatrini. Ma un conto è discutere di un sentimento reale, un conto aggrapparsi a una relazione terminata cinque mesi fa per fare hype”

E mentre Mirko Brunetti ha dichiarato nella notte di aver trovato più risposte nella lettera di Perla che nel confronto di Greta, quest’ultima ha preferito cancellare tutto.