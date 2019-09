Gf news, Ambra Lombardo condoglianze a un fan: “La vita è tremenda”

Ultime notizie Grande Fratello: Ambra scrive un messaggio speciale a un fan per la scomparsa della sua dolce metà

Ambra Lombardo scrive sempre messaggi ricolmi di positività, su Instagram, ma può capitare a volte di affrontare argomenti più seri o di dare il suo supporto, anche se virtuale, ad alcuni follower. La modella e presentatrice ha dimostrato più di una volta di avere un cuore grande e di tenere particolarmente ai suoi sostenitori: non è da tutti i personaggi popolari avere un rapporto strettissimo con i propri fan. Ambra non se l’è mai tirata e non smetterà di ringraziare chi le ha permesso di prendere parte al Grande Fratello: non solo quell’esperienza l’ha spinta a realizzare i propri sogni ma, nella Casa, ha anche conosciuto l’amore della sua vita.

Foto Ambra Lombardo al mare e messaggio speciale

Procede tutto a meraviglia con Kikò Nalli (si sono scambiati un pegno d’amore) e adesso ha pubblicato (forse) la sua ultima foto al mare commentandola così: “E in mezzo a quelle di tutte, Poteva mancare la mia? E no! Ecco la solita foto lato-B-attira-likes! Ma, per fare la differenza, vi allego le letture consigliate per settembre o vi linko un curioso articolo sull’estinzione della talpa dorata somala… Ciao estate e ciao originalità!”. Sono giorni che Erica Piamonte viene criticata per i suoi scatti in costume e che risponde in maniera per niente banale, anche se oggi ha fatto parlare per un incidente evitato!

Grande Fratello news, il sostengo di Ambra Lombardo a un follower

Quello che però ha colpito maggiormente i fan di Ambra del Gf non è stata tanto la foto, ma il commento che ha scritto a un ammiratore che le aveva parlato della scomparsa di una persona per lui molto importante: “Ciao, Ambra. Sei bellissima. Peccato che la mia dolce metà, che ti seguiva sempre, ora non c’è più. La vita certe volte è tremenda. Auguri per il tuo futuro”; queste le parole della Lombardo: “Ti faccio le mie condoglianze e ti abbraccio forte”. Non è la prima volta che Ambra fa sentire la sua vicinanza ad alcuni fan o che parla a cuore aperto della sua vita privata, come ha fatto poche ore fa Martina Nasoni.