GF Mughini nei guai: viola il regolamento e dà del “cretino” a Salvini

Giampiero Mughini è appena entrato al Grande Fratello 2023 e già rischia la squalifica. Il giornalista ha così rispettato le aspettative del pubblico di Canale 5. Infatti, molti telespettatori durante il suo ingresso hanno scommesso sugli scivoloni che avrebbe commesso da subito. E così è stato. Giampiero ne ha già combinata una bella grossa, anzi due. La prima riguarda la violazione del regolamento, mentre la seconda è legata un insulto a Matteo Salvini.

Facendo il punto della situazione, l’undicesima puntata del reality show di Canale 5 è stata di sicuro la più scoppiettante di questa edizione. A creare nuove dinamiche non è stato solo lo sconvolgente confronto tra Heidi Baci e suo padre, ma anche l’ingresso dei tre nuovi concorrenti. Tra questi anche Mughini. Mentre Heidi ha lasciato definitivamente il gioco, ecco che il giornalista rischia già la squalifica. Il motivo? Ha violato il regolamento nel corso della diretta, subito dopo il suo ingresso.

Tra le regole del GF c’è quella che prevede che i nuovi concorrenti non possono dare informazioni sull’esterno a chi è già nella Casa. Sono gli autori a decidere se e come dare notizie su ciò che accade fuori da quelle quattro mura. Parlando con Giuseppe Garibaldi, Giampiero ha svelato all’inquilino le novità riguardanti il calcio. In particolare, ha svelato come sta andando la Juventus nel Campionato di Serie A e la sua posizione in classifica.

In passato per un episodio del genere, gli autori hanno deciso di spedire i concorrenti direttamente al televoto flash. Sarà fatto lo stesso con Mughini? Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà al giornalista.

Grande Fratello: Giampiero Mughini contro Matteo Salvini

Mughini non ha solo violato il regolamento nelle sue prime ore di permanenza nella Casa di Cinecittà. Mentre si trovava in cucina con alcuni dei suoi nuovi coinquilini, ovvero Samira Lui, Mirko Brunetti e Vittorio Menozzi, e parlava di razzismo. Improvvisamente ha nominato Matteo Salvini:

“Ma una ragazza con la pelle scura ha qualche problema in Italia? Non credo. Io penso che in Italia non ci sia questo atteggiamento. Quel cretino di Salvini ha detto Paola Ego…”

I telespettatori non hanno avuto la possibilità di scoprire cosa ha dichiarato subito dopo, in quanto la regia ha immediatamente censurato l’audio. Secondo quanto si legge su X (Twitter), Mughini dopo la frase su Salvini sarebbero stato chiamato in confessionale. L’ipotesi è che Giampiero abbia fatto riferimento alle affermazioni fatte dal politico su Paolo Egonu, durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo. La pallavolista ha preso parte all’evento su Rai 1 come co-conduttrice.

“Paola Egonu è una grande sportiva, una grande pallavolista, ma spero non venga a fare una tirata al Festival sull’Italia Paese razzista”, queste le parole usate da Salvini parlando di Paola, che pare abbiano infastidito non poco Mughini.