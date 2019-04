Gf, Mila si allontana da Gennaro ma è una strategia: il confessionale svela tutto

Mila e Gennaro al Grande Fratello, le ultime news dalla Casa sui due concorrenti

Mila e Gennaro al Grande Fratello continuano a intrattenere il pubblico del reality show. Sembrava essere tutto finito dopo una discussione, in cui lui sosteneva che Mila fosse possessiva. Da qualche giorno invece i due hanno ricominciato a scherzare e sembra essere tornato il sereno. Nel daytime di oggi, ma chi segue la diretta del Gf saprà già di cosa stiamo parlando, abbiamo visto un momento di gioco tra Gennaro Lillio e Mila Suarez. Un gioco che però nasconde una strategia ben precisa, che Mila ha messo a punto anche grazie a Lemme! Siete curiosi di sapere di cosa stiamo parlando? Ve lo spieghiamo subito! Gennaro e Mila erano in camera e scherzavano fra loro, quando lei si è avvicinata a lui – prima erano su due letti diversi – non sono mancate le carezze e delle piccole attenzioni.

Grande Fratello, Gennaro parla di Mila e ammette: “Sono un po’ frenato”

Gennaro giocava dicendo a Mila di allontanarsi, infatti in confessionale ha ammesso: “Mica me la tiro, non è vero. Un po’? No, no. Si gioca, c’è un avvicinamento. Però forse traspare che sono un po’ frenato, ecco”. Non sappiamo se sia frenato a causa della storia con Alex Belli visto come ha commentato il tutto, o per via del contesto in cui si trovano. Ma torniamo al momento di gioco, perché Gennaro ha iniziato a dire che è lui a decidere tutto fra loro, è lui che comanda. “Allora comandati, ciao”, gli ha risposto Mila. Gennaro non ha mollato: “Tanto fai tutto quello che dico io”. Ma anche Mila è rimasta sulla sua posizione: “Sei sicuro? Non mi conosci abbastanza”. Dopo queste parole, ha mandato un bacio volante al bel modello e ha lasciato la stanza.

Gf, Mila Suarez vuole conquistare Gennaro: ecco come farà

Il verbo usato da Gennaro comunque non è molto piaciuto a Mila! “L’uomo che mi dice comando io, faccio io non mi piace. Le cose si fanno in due, non c’è uno che deve comandare”, questo ha detto infatti la modella in confessionale. Naturalmente era tutto un gioco, ma c’è un motivo per cui Mila ha lasciato Gennaro da solo dopo il gioco! Dietro questo gesto, però, si nasconde una strategia: “Faccio la preziosa, mi allontano. Magari più mi allontano più ha attenzioni, si chiede perché faccio così”. Una strategia messa a punto insieme a Lemme, che ha consigliato a Mila di farsi desiderare per riuscire a conquistare Gennaro! Ci riuscirà? Mila e Gennaro al Gf non sono l’unica possibile coppia che può formarsi! Martina inizia ad avere dubbi su Gennaro, Kikò ha scritto una lettera ad Ambra ma soprattutto Gianmarco Onestini ha preso una cotta per una concorrente…