Grande Fratello Martina e Daniele, lei non si fida: “Magari giochi”

News Grande Fratello, Daniele Del Moro e Martina Nasoni: come procede nella Casa?

Nel daytime del Grande Fratello di oggi abbiamo visto dei risvolti inaspettati su Daniele e Martina! I due concorrenti potrebbero diventare la prima coppia ufficiale della 16esima edizione. Nonostante i forti dubbi di molti utenti che commentano su Twitter, Daniele conferma di giorno in giorno di essere seriamente interessato a Martina. Il suo essere leggermente frenato nasce dal timore di ciò che potrebbe succedere dopo il Gf 16. Nel caso non dovesse andare bene nella quotidianità, infatti, teme di far soffrire Martina e non vorrebbe, soprattutto perché ha già sofferto di problemi di salute in passato. La ragazza col cuore di latta però inizia ad avere qualche perplessità sul comportamento del giovane imprenditore!

Grande Fratello, Martina ha dubbi su Daniele: “Non mi fido”

Nel daytime abbiamo visto Daniele e Martina insieme in giardino e lei ha manifestato i suoi dubbi. “Io non mi fido. Dico fidarsi di quello che fai. Mi preoccupo che magari giochi”, questo ha detto la giovane a Dal Moro. La reazione di lui? In confessionale è sembrato consapevole di ciò che succede: “Ci siamo avvicinati da subito. Il bacio risale al secondo giorno che ci siamo visti, non è una cosa iniziata ieri. Poi chiaro che dentro di lei c’è sempre il dubbio del chissà cosa succede. Ma ce l’ho anche io”. Daniele ha poi detto che lui potrebbe dire e pensare la stessa cosa, dopo i passi avanti fatti negli ultimi giorni. A Martina ha ripetuto che non possono sapere fuori come sarà, per questo adesso non riesce a lasciarsi andare del tutto. Lei dà un’interpretazione diversa a tutto questo…

Gossip Gf, Martina e Daniele: “Lui non vuole far capire niente”

Nonostante i dubbi, infatti, Martina sembra credere all’interesse di Daniele nei suoi confronti: “Lui ha difficoltà a guardare negli occhi, perché negli occhi le cose si capiscono. Lui non vuole far capire niente. […] Mi dà quella sensazione che io cercavo in un uomo, senti che davanti hai una persona di un certo spessore. Che quando parla sa di cosa si sta parlando”.