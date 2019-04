Gossip Grande Fratello, Daniele e Martina più vicini: “Lui la cerca, ma ha paura”

Grande Fratello, Daniele e Martina sempre più vicini: la coppia si sta formando?

Daniele e Martina al Grande Fratello potrebbero presto diventare la prima coppia della 16esima edizione. Su di loro però ci sono parecchi dubbi da parte degli spettatori! Molti infatti hanno notato che Daniele si è avvicinato di più a Martina da quando è in nomination e hanno associato le due cose. Per farla breve, secondo alcuni Daniele potrebbe sfruttare il legame con Martina, intensificandolo in questi giorni, pensando che il pubblico si affezioni alla coppia e lo lasci in Casa. Effettivamente, Daniele rischia davvero l’eliminazione perché i suoi comportamenti non piacciono a gran parte del pubblico. Diciamo questo perché leggiamo i commenti sui social network, in particolare Twitter, dove gli utenti sono molto attivi durante la diretta del Gf.

Gossip Grande Fratello, Daniele Dal Moro parla di Martina: “La voglia di conoscerla da parte mia c’è”

Nonostante i dubbi degli spettatori, comunque, nel daytime di oggi abbiamo visto Daniele ammettere di essere interessato a Martina. I suoi dubbi, che lo frenano un po’, riguardano anche il problema di salute di Martina. Lei infatti ha un problema al cuore e il fatto che abbia sofferto per la maggior parte della sua vita, fa sì che Daniele si ponga un problema in più. Non vorrebbe farla soffrire ancora, in poche parole. Anche perché vede che lei è molto coinvolta, mentre lui pensa che al Grande Fratello 16 non sia possibile conoscersi in tutto e per tutto e fuori potrebbe non andare bene come in Casa. Queste le confidenze di Daniele fatte a Valentina Vignali: “Ha avuto problemi grossi di salute, l’hanno fatta soffrire e non è colpa sua. Il fatto di poterla far star male non mi fa. Mi viene da piangere, non piango neanche per me. Mi dà fastidio sta cosa, non piango mai io. Lei è molto presa, lo vedo dai discorsi che fa. La voglia di conoscerla da parte mia c’è”.

News Gf, Daniele è interessato davvero a Martina? “Ha paura di farla stare male”

Qualche giorno fa li abbiamo visti avere una discussione che li mostrava distanti, oggi invece in Casa è più frequente vedere Daniele e Martina insieme. Di questo si è accorta anche Valentina: “Lui ha paura di farla stare male, perché dice che in un contesto del genere è difficile conoscersi bene. Dice che magari conoscendola meglio non gli piace più di tanto e può farla stare male. Secondo me sta scendendo un po’ l’inibizione, stanno prendendo più confidenza. Lui la cerca di più, sta cercando di fare dei passetti. Cosa che prima vedevo solo da parte di lei”.