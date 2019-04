Gf, Martina e Daniele in crisi: “Non c’è dialogo, non mi conosci”

Daniele e Martina si lasciano al Grande Fratello? Storia rischia di morire sul nascere!

Al Gf 16 una coppia è nata da poco. Ma potrebbe scoppiare in tempi record! Daniele e Martina hanno affrontato un primo grande problema: non riescono a comunicare come vorrebbero. Ad aver cominciato il discorso è stata Martina Nasoni, che ha chiesto al suo quasi-fidanzato come mai sia sempre così ermetico: da quando è entrato nella Casa del Grande Fratello 2019 ha raccontato poco e niente della sua vita privata, di quello che ha lasciato fuori e dei suoi sogni nel cassetto. Questo ha messo sul chi va là Martina: forse non è veramente interessato a lei? Daniele ha spiegato le sue ragioni, ma tutto quello che ha detto non ha convinto per nulla la ragazza, che vorrebbe al suo fianco una persona cristallina.

Gf gossip, le perplessità della coppia: Daniele spiega tutto

Ritagliato un momento per stare in disparte, Daniele Dal Moro ha fatto una confessione a Martina Nasoni: “Io parlo con la persona che voglio io. Non parlo con tutti. Non so se ci hai fatto caso. Alla fine non ti dico tanto ma quel poco ti permette di conoscermi meglio. Io invece su di te mi baso su quello che vedo. Sai perché mi piace stare in silenzio? Perché io ho passato tanto tempo in silenzio. Non ho bisogno di parlare. Se vengono fuori delle cose, bene, altrimenti va bene lo stesso”. E questo è successo mentre Erica ha detto qualcosa di veramente importante a Gianmarco.

Daniele geloso di Martina? Michael Terlizzi nei suoi pensieri

Martina ha risposto in questo modo a Daniele: “Parlo più di me stessa. Con te non parlo tanto perché non c’è dialogo. Io non so niente di te. La maggior parte delle cose che riguardano te non si possono dire. Tu sei molto particolare”; poi Daniele ha fatto un passo falso… ha dimostrato un pizzico di gelosia parlando del rapporto che si è instaurato tra lei e Michael Terlizzi: “Probabilmente lui ti ispira più fiducia rispetto a me”.

Grande Fratello 2019, Martina non si fida di Daniele? La verità

Martina del Gf gli ha spiegato chiaramente come stanno le cose: “Non è questione di fiducia. Se Michael vede che sto male, mi chiede come sto”. Martina e Daniele non hanno trovato al momento alcun punto d’incontro. Daniele non vuole cambiare per lei. Nel frattempo Ivana Icardi ha chiesto ai coinquilini se pensano che lei stia recitando (Wanda Nara si è lasciata andare a una lunga confessione che la riguarda!) e sono anche successi degli episodi durante l’ultima notte che stanno facendo tanto chiacchierare.