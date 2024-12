GF, Mariavittoria sgama il reality sui nuovi concorrenti: amara verità

Un’amara verità quella a cui è arrivata Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello, nelle scorse ore. Questa edizione non sta andando come sicuramente Alfonso Signorini e gli autori avevano immaginato. I dati degli ascolti televisivi sono crollati e il reality show di Canale 5 si è ritrovato a fare un bel tonfo. Il conduttore ha dovuto trovare una soluzione per riuscire almeno a salvare i prossimi mesi di messa in onda. Come? Facendo entrare nuovi volti nella Casa più spiata d’Italia.

Nella 16esima puntata, hanno fatto l’ingresso ben cinque concorrenti, di cui due ne formano uno: Zeudi Di Palma, Maria Monsè con la figlia Perla Maria, Bernando (il fratello di Jovanotti), Emanuele Fiori e Chiara Cainelli. Lo scopo di questi nuovi gieffini dovrebbe essere quello di smuovere un po’ le acque, in modo da creare altre dinamiche che possano interessare al pubblico. Ma questo sembra non bastare. Infatti, Signorini pare abbia intenzione di pescare nella quinta edizione del GF Vip, quella che ha visto trionfare Tommaso Zorzi.

Come lo stesso Alfonso ha fatto notare con l’ospitata di Dayane Mello, quella è stata indubbiamente una delle edizioni più amate dai telespettatori. Il pubblico ricorda le dinamiche create da Zorzi & co con tanto affetto. Questo dettaglio non è passato inosservato alla produzione, tanto che in queste ore sono uscite fuori le indiscrezioni che vedono Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta varcare di nuovo quella porta rossa come nuovi concorrenti di questa edizione.

Si spera che queste due amate ex Vippone possano risollevare le sorti di questo reality show. Ma come reagiranno i concorrenti attuali al loro ingresso? Non potranno non porsi qualche domanda e, intanto, Jessica Morlacchi se ne pone qualcuna già dopo l’entrata dei cinque nuovi gieffini, avvenuta lunedì scorso. Parlando con Mariavittoria, la cantante romana ha ipotizzato che il loro ingresso fosse dettato dal fatto che ci sarebbe bisogno di clip che variano un po’ e non puntino sempre e solo sulle stesse cose.

A centrare la motivazione che ha spinto la produzione a questa mossa, è stata la Minghetti. Mariavittoria al GF sembra aver capito come stanno le cose: “Secondo me non sta andando come si aspettavano”. Così, la giovane gieffina, che ora sembra lontana da Tommaso Franchi e più vicina ad Alfonso D’Apice, pare aver compreso che le cose non stanno andando molto bene per il programma di Canale 5.

Bisognerà capire se, effettivamente, questi nuovi ingressi possano dare una marcia in più a questa edizione, soprattutto con l’arrivo di Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Il pubblico ha qualche dubbio che ormai possa cambiare qualcosa, ma c’è comunque entusiasmo nello scoprire che queste due ex Vippone potrebbero tornare in gioco.