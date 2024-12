GF, Mariavittoria confusa: già passata la sbandata per Tommaso?

Le cose cambiano in fretta al Grande Fratello: nelle ultime ore, Mariavittoria ha confessato agli altri inquilini della Casa più spiata d’Italia di aver cambiato idea su Tommaso e di non essere più così tanto interessata a lui. A quanto pare quindi la gieffina potrebbe aver deciso di voltare pagina. Il motivo? Potrebbe aver iniziato a provare qualcosa nei confini di un altro coinquilino: ecco di chi si tratta.

Il cuore di Mariavittoria batte per Alfonso?

Ebbene si, dopo essersi fatta passare (o almeno così sembra) la sbandata per Tommaso Franchi, la gieffina ha affermato di essersi invaghita di un altro concorrente. Stando a quanto affermato dalla stessa Mariavittoria, i suoi sentimenti al momento sono molto confusi e non ha la più pallida idea di chi in questo momento la attragga di più tra Tommaso e il misterioso coinquilino, che in realtà di misterioso ha ben poco dal momento che, dalle parole della gieffina, si è capito perfettamente che si tratta di Alfonso D’Apice.

In effetti i due ultimamente hanno trascorso molto tempo insieme, complice il recente confinamento in Tugurio. Secondo quanto confessato da Mariavittoria in una chiacchierata con Javier Martinez e Amanda Lecciso, il suo sentimento potrebbe essere importante e metterebbe in discussione il suo rapporto con Tommaso. “C’ho confusione mentale. Stasera però ho dormito con Tommy…ho comunque confusione…mi è mancato tantissimo, però si è aggiunto un tassello“, ha affermato la gieffina.

Nonostante Mariavittoria non abbia fatto nomi, come anticipato, a tutti è parso subito chiaro che quel tassello potesse essere proprio D’Apice.

Il rapporto tra Mariavittoria e Tommaso

Da quando sono entrati nella Casa del Grande Fratello, Mariavittoria e Tommaso hanno sviluppato una grande affinità. Certo, nel loro rapporto ci sono stati numerosi alti e bassi nel corso dei mesi passati all’interno del reality ma i telespettatori sono sempre stati convinti che tra i due potesse nascere l’amore. Ipotesi alimentata anche dal fatto che tra i due fosse scattato il fatidico bacio.

Purtroppo però, la loro storia ha subito un contraccolpo quando Franchi è stato trasferito al Gran Hermano, esperienza nel corso della quale ha conosciuto Maica Benedicto, concorrente spagnola verso la quale Tommaso aveva iniziato a nutrire un grande interesse. Nel frattempo, in Italia, Mariavittoria ha cercato di andare avanti con la sua vita e all’interno della Casa sono arrivate nuove persone, come l’ex protagonista di Temptation Island Alfonso D’Apice.

Fino a pochi giorni fa però, tra Mariavittoria e D’Apice non era successo nulla e non era scattata alcuna scintilla. L’esperienza condivisa in Tugurio però, ha cambiato le carte in tavola e ha permesso ai due di approfondire la loro conoscenza senza alcuna influenza esterna. Ed è così che si è creata una certa chimica, evidente anche agli occhi degli altri componenti della Casa e che ha messo in subbuglio il cuore di Mariavittoria nonché fatto crollare le sue certezze come un castello di carte.

Ora rimane solo più da capire una cosa: Alfonso prova gli stessi sentimenti per la gieffina?