GF, Manila Nazzaro difende Stefania Orlando e punge Shaila Gatta

Proprio ieri sera, giovedì 23 gennaio, i telespettatori di Canale 5 hanno potuto assistere a una nuova puntata del Grande Fratello. Appuntamento molto atteso e che, come di consueto, ha regalato ai fans della trasmissione una serata ricca di sorprese a colpi di scena. Tra le tante cose successe nel corso della diretta, ciò che pare aver colpito particolarmente il pubblico da casa è stato lo scontro tra Shaila Gatta e Stefania Orlando.

Come ricorderanno molto bene i telespettatori che ieri sera hanno seguito la diretta, la Gatta ha letteralmente sbottato nei confronti della coinquilina dopo che quest’ultima, nei giorni precedenti, ha affermato che fuori dal reality show lei e Lorenzo Spolverato non resisterebbero nemmeno mezza giornata come coppia. Una frase che ha toccato profondamente l’ex velina di Striscia, che a sua volta, interpellata da Alfonso Signorini, ha voluto dire la sua tirando in ballo un argomento molto delicato per la Orlando: il suo matrimonio.

Una brutta battuta che ha fatto storcere il naso a molti, in primis a una delle più care amiche di Stefania Orlando: Manila Nazzaro. L’ex gieffina, che ha partecipato al reality show nel 2021, si è quindi voluta esprimere sui social, prendendo le parti dell’amica e condannando duramente l’atteggiamento della Gatta.

La brutta battuta di Shaila sul matrimonio della Orlando

La battuta di Shaila Gatta sul matrimonio di Stefania Orlando è stata molto criticata sui social nelle ultime ore e in molti l’hanno definita una “gran brutta uscita“, che sicuramente l’ex velina di Striscia la Notizia avrebbe potuto evitare. Peccato che, presa dal momento e dalla rabbia per ciò che la Orlando aveva precedentemente affermato sulla sua relazione con Lorenzo Spolverato, la Gatta non sia riuscita a trattenersi.

In particolare, come affermato poc’anzi, nel momento in cui il conduttore ha messo al corrente Shaila delle parole di Stefania sul conto della coppia che forma con Lorenzo, l’ex velina, evidentemente scossa e arrabbiata, rivolgendosi proprio a Stefania ha affermato: “Eh ho visto quanto è durato il tuo matrimonio…”.

L‘intento delle parole dell’ex velina erano piuttosto chiare e lasciavano quindi sottintendere che il matrimonio della Orlando con Simone Gianlorenzi fosse durato troppo poco per poter esprimere un giudizio tale sulla sua situazione con Spolverato. Poco dopo però, e dopo che la Orlando le ha risposto per le rime, Shaila, resasi probabilmente conto di aver sbagliato, ha voluto chiedere scusa e cercare di riparare all’errore commesso: “Scusa non volevo intendere quello“.

Peccato che però la frittata fosse stata ormai fatta e l’infelice battuta della Gatta abbia iniziato a rimbalzare su tutti i social, divenendo virale in pochissimo tempo. Molti l’hanno poi commentata con frasi del tipo: “Pessima, tocca sempre più il fondo” e “Che cattiveria questa ragazza”.

La reazione di Manila Nazzaro

Come anticipato, a difendere la Orlando ci ha pensato Manila Nazzaro, una delle più grandi amiche della gieffina. Poche ore fa infatti, sul profilo Instagram della Nazzaro è apparsa una breve story, nella quale l’ex gieffina ha ricondiviso lo spezzone della puntata contenente la battuta di Shaila. A corredo, una breve frase per esprimere il suo pensiero sull’accaduto.

“Mi ero ripromessa di non commentare nulla di questa edizione del Grande Fratello per non tornare nella tossicità creata da fandom surreali ma questa frase di Shaila sulla mia amica Stefania Orlando dimostra come fare hype con pseudo coppie è più importante della mancanza di empatia e sensibilità. Esattamente come accadde nella mia edizione. Questo fa riflettere“, sono state le prime parole della Nazzaro sull’accaduto.

“Credo fortemente nella forza di donne come Stefania nel raccontare la vita vera che è fuori da lì e che la condivisione del dolore dovrebbe far pensare e non certo essere spunto di cosi tanta insensibilità“, ha poi concluso, pungendo la Gatta e l’atteggiamento tenuto nel corso della diretta di ieri.