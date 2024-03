GF, mamma di Greta: che imbarazzo. Figuraccia, Alfonso fregato

Alfonso Signorini non sta passando proprio una bella serata al Grande Fratello, nella 44esima puntata. Infatti, i confronti accesi che avrebbero dovuto animare questo appuntamento non ci sono stati. Stasera è stata invitata come ospite Marcella, la mamma di Greta Rossetti. Questo perché in questi giorni, la donna e il figlio Joseph si sono lasciati andare a una serie di offese e pesanti attacchi nei confronti di Sergio D’Ottavi.

Signorini cerca stasera di risistemare la situazione, mandando in onda una clip delle accuse lanciate proprio ieri da Marcella. Non solo, la donna si è lasciata andare a una serie di commenti negativi, con tanto di lite con la famiglia di Sergio e offese da parte del figlio Joseph. Ma questo non basta, perché non va in onda proprio tutto e perché la mamma di Greta stasera appare magicamente felice per questa relazione di Greta. L’unica cosa di cui la raccomanda è di non scambiarsi più baci sotto le telecamere. E su questo punto, Signorini smonta un po’ la Rossetti.

“Girano dei video tuoi dove eri abbastanza disinibita”, afferma Alfonso, prima ancora di far entrare la madre di Greta. “Usavo il mio corpo come arma, mi sono davvero conosciuta qui dentro”, replica prontamente l’ex tentatrice di Temptation Island. Arriva ora il momento per la Rossetti di rivedere sua madre.

C’è il freeze e, per rispettare le regole, giustamente Greta non si può avvicinare. “Vieni, te lo dico io”, dichiara sua mamma, dicendole di avvicinarsi a lei nonostante il freeze, come se potesse dettare legge. La Rossetti non sa cosa fare e alla fine riceve l’approvazione da Signorini.

A un certo punto, ecco che Marcella inizia a parlare di un episodio del passato, che riguarda i primi giorni di vita di Greta. Senza dare un particolare senso a questo racconto, la dama spiega di averla rianimata quando era una neonata. Poi salta a un altro discorso, dicendo ti averla protetta troppo.

“Io fuori ho fatto un casino, non mi vergogno a dirlo, perché fuori vedi un’altra cosa”, dichiara Marcella. Ma non ha intenzione di fare questioni, anzi dichiara di vedere Greta felice e la abbraccia, piangendo. La donna combattiva, proprio come accaduto con la sorella di Perla Vatiero, è spensierata e divertita.

Eppure poco più di 24 ore prima della diretta, Marcella ne diceva di ogni su questa relazione della figlia, usando però i social. Tolto lo schermo dello smartphone, tutto magicamente è cambiato in modo così evidente e drastico. Persino quando arriva Sergio, la mamma della Rossetti appare felicissima di questa relazione. Ci pensa Signorini a svelare come stanno davvero le cose: “Noi lo sappiamo, ma le premesse non erano belle. Tu hai detto ‘Sergio non mi piace'”.

Cesara Buonamici tuona poi contro Marcella: “Quale uomo può ambire a stare con Greta su questo piedistallo?”. “Nessuno”, risponde la madre di Greta.