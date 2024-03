GF Greta-Sergio, mamma di lei crea il caos: “Forzatura, pressioni”

Al Grande Fratello va avanti la storia tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Sembra, però, che la famiglia di lei non sia poi così d’accordo con questa relazione. A parlare ci pensa di nuovo la mamma dell’ex tentatrice di Temptation Island, Marcella, tramite il suo profilo Instagram parlando di una situazione che fa storcere un po’ il naso. Infatti, la donna sembra parlare di una strategia che riguarderebbe, appunto, questa love story. Su Twitter sono diversi i telespettatori che stanno attaccando Marcella per via di questo suo intervento.

Andando con ordine, ieri Greta si è confidata con Letizia Petris, ammettendo di essere frenata. Ed ecco che proprio in queste ore è uscito fuori che tra i due gieffini è scattato qualche bacio e delle coccole nelle notte. Dunque, sembra che dopo il confronto avuto con coinquilina, la Rossetti abbia deciso di lasciarsi andare. Poco prima di questi baci, l’ex tentatrice si era sfogata anche con lo stesso Sergio, tornando a parlare dell’approvazione di terze persone.

D’Ottavi ha consigliato a Greta al GF di non farsi condizionare dal parere degli altri, ritenendo che quello sia un atteggiamento da bambina. La Rossetti, durante questo confronto, ha ammesso di non essersi sentita capita quando si trovava al centro del triangolo amoroso di Temptation Island con Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

Greta si è lamentata perché in quella situazione non le è stato riconosciuto che ha fatto del tempo per la coppia. La Rossetti crede che le persone non potranno mai sostenerla davvero finché quella situazione non verrà risolto. Intanto, a parlare ci pensa Marcella, sua mamma, attraverso i social network.

Ebbene la donna ha assicurato che Greta fa coppia oggi con Sergio al Grande Fratello perché non ha altre scelte. L’impressione un po’ di tutti è che Marcella stia facendo passare la figlia come la concorrente che si è messa alla ricerca di un coinquilino con cui creare una storia e che le sia rimasto solo Sergio. Dunque, la Rossetti non si sarebbe avvicinata a D’Ottavi per reale interesse.

Un discorso alquanto discutibile, visto che non è un dovere avere un fidanzato dentro la Casa di Cinecittà. Se Sergio non le piace, Greta può avere tranquillamente un percorso da sola. D’altronde è proprio quello che Vittorio Menozzi, una volta uscito dalla Casa, le ha consigliato, visto che la Rossetti si è fatta conoscere finora solo sotto questi punti di vista.

Marcella aveva già generato delle polemiche, con protagonista anche la famiglia di Sergio. Ora sta complicando ancora di più la situazione.

“Penso sia normale, non ha altre scelte. Quindi si sente in una nicchia, lui fa il gentiluomo… Pensa che fuori il mondo non esiste più. Non penso che Greta stia recitando, penso che sia ovattata, molto confusa. È come se fosse l’ultimo uomo sulla faccia della terra, diciamo si sta adattando quando fuori c’è un mondo. Io la penso così, perché comunque sono tutti giocatori lì dentro. E detto sinceramente, andate a guardarvi precedentemente cosa ha fatto e come ha fatto ad avvicinarsi a Greta…”

La mamma di Greta ritiene che il tutto sembra “tanto costruito”. A detta della donna, i due gieffini avrebbero potuto “viverselo fuori se era una cosa così forte”. Marcella ricorda che Greta era già uscita da un programma, dopo il quale “l’hanno letteralmente massacrata”. Nella sua storia con Sergio ora vede “molta forzatura”.

A detta sua, la figlia starebbe ricevendo “troppe pressioni”, come se Sergio fosse l’ultimo uomo sulla faccia della Terra. Nei giorni scorsi, anche il fratello di Greta aveva generato polemiche, in quanto sembrava svelare la presunta strategia. Intanto, la mamma continua il suo discorso:

“Invece uscivano, si conoscevano bene, vedevano le proprie abitudini…Innanzitutto c’è la distanza, il modo differente di vivere…Troppo tutto velocemente. Io non ce l’ho con niente ma non mi è piaciuta questa forzatura, questa montatura, un po’ troppo esagerata e affrettata. Non parlo solo di lui ma anche di mia figlia”

La mamma di Greta non si riferisce, dunque, parla per entrambi e non è una grande tifosa di questa love story, è chiaro.