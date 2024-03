GF, Greta smascherata dal fratello: “Con Sergio sta solo giocando”

Negli ultimi giorni, al Grande Fratello sta facendo molto discutere il caso della famiglia di Greta Rossetti contro Sergio D’Ottavi. Sebbene i due non siano ancora una coppia, la loro complicità ha conquistato il pubblico, tanto da formarsi una ship per loro chiamata “Sergetti“. Tuttavia, questa storia non conta con l’approvazione della famiglia dell’ex tentatrice. La madre si è schierata più volte contro Sergio, ammettendo di preferire Vittorio Menozzi per la figlia. D’altro canto, il fratello Josh ci è andato ancora più pesante, accusando l’imprenditore di manipolare la sorella.

In particolare, Josh si è infuriato dopo aver visto alcune clip in cui Sergio sembra essere manesco nei confronti di Greta. Per esempio, ha condiviso una clip dove si vede D’Ottavi stringere i polsi alla ragazza, condividendo la sua indignazione per il comportamento del gieffino. I fan dei “Sergetti“, però, hanno difeso il loro beniamino, accusando Josh di star esasperando situazioni scherzose e innocenti. Difatti, nel frattempo, Greta sembra essere più vicina a Sergio. Ma, secondo suo fratello, ci sarebbe un motivo specifico dietro l’avvicinamento dell’influencer all’imprenditore.

Poco fa, Josh ha condiviso nelle sue storie il tweet di un hater, dove lo definiva un “fallito“. Poco dopo, lo stesso utente l’ha taggato direttamente su Twitter in una foto di Greta e Sergio in piscina, con una didascalia provocatoria: “La senti questa foto?”. Al che, è subito arrivata una risposta inaspettata. “Mia sorella è brava a giocare, svegliatevi”, ha scritto sotto la foto dei “Sergetti“. Con questa replica, si evince che Josh sappia che, in realtà, alla sorella non interessa Sergio e che starebbe fingendo solamente per i fan.

Poco dopo, però, il ragazzo si è accorto del suo “autogol” e ha cancellato il tweet. Peccato che, però, gli utenti avevano già salvato il post, che ha immediatamente fatto il giro dei social. Insomma, Josh ha praticamente smascherato la sorella, svelando un suo presunto “copione“. Il fratello della gieffina ha ricevuto un’altra ondata di critiche, dato che in tanti sostengono che stia rovinando il percorso di Greta solamente per avere un po’ di visibilità. Alfonso Signorini parlerà di questa rivelazione di Josh nella prossima puntata del Grande Fratello? Chissà…