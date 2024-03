GF, bufera su Sergio: Greta e i “lividi sui polsi”, il fratello una furia

Si accende un nuovo e delicato caso al Grande Fratello, legato ai Sergetti. Così i fan li definiscono, anche se ancora non formano ufficialmente una coppia. Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti sono sempre più vicini, ma i modi usati da lui per ‘giocare’ non piacciono per nulla a diversi telespettatori. A intervenire ora ci pensa il fratello dell’ex tentatrice di Temptation Island, Josh Rossetti.

Quest’ultimo, che di recente ha fatto parlare di sé con Monia La Ferrera, è una furia e sui social network si lascia andare a una serie di sfoghi. Josh condivide sul suo profilo ufficiale di Instagram una clip che ritrae Sergio che gioca con Greta stringendole i polsi. Va precisato che per una situazione simile, nella scorsa edizione, Daniele Dal Moro è stato squalificato.

Josh definisce Sergio “quella specie di scimmia” e si scaglia contro i suoi fan, che continuano a prendere le sue difese. “Le stringe i polsi! Greta gli dice ‘smettila che mi vengono i lividi’ e lui le risponde ‘te ne faccio altri di lividi’”, spiega il fratello della Rossetti mostrando la clip del GF in questione.

A questo punto, il ragazzo precisa che “un uomo non fa venire i lividi a una donna”. Josh crede che i fan di Sergio, in queste ore, stiano difendendo “l’indifendibile”. Il fratello di Greta è una furia con D’Ottavi:

“Se sentite, sotto la redazione la difende, ma se non ci fosse stata? Poi venitemi a dire che metto solo quello che voglio vedere. Poi lui va da lei e le controlla i polsi. Se le controlla i polsi vuol dire che ha esagerato. Io, quindi, ammazzo uno e poi gli chiedo ‘sei ancora vivo?'”

Infine, Josh conclude questa questione facendo presente di non aver timore di eventuali denunce per diffamazione. Non solo, assicura di non essere alla ricerca di alcun confronto con Sergio sotto le telecamere. Finito questo discorso, Josh ne apre un altro, assistendo a un nuovo litigio tra Greta e D’Ottavi.

Pare che Sergio in queste ore si stia lamentando del fatto che lei non voglia stare nel letto con lui. “Questa vena qua sta per esplodere”, dichiara Josh, facendo notare che è parecchio arrabbiato. Alla fine il fratello di Greta si dice convinto del fatto che Sergio, definito da lui “mezzo uomo”, stia facendo alla sorella dei lavaggi del cervello.

Negli ultimi giorni, D’Ottavi è finito tra le accuse anche dei fan di Beatrice Luzzi. Molti telespettatori credono che il gieffino abbia voltato le spalle all’attrice, lasciandola sola dopo l’eliminazione di Stefano Miele. Infatti, passa gran parte del suo tempo con Greta Rossetti e altri gieffini, al contrario di ciò che faceva inizialmente.