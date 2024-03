GF: staff di Sergio interviene, mamma di Greta continua a sbagliare

Dopo le pesanti accuse che i familiari di Greta Rossetti hanno rivolto a Sergio D’Ottavi, il suo staff ha deciso di intervenire con grande signorilità.

Da giorni sia la madre della ragazza, Marcella, sia il fratello Josh, stanno cercando di far passare il messaggio che Sergio sia opprimente e anche un po’ molesto nei confronti di Greta. In tanti sono accorsi in sua difesa perché sin dall’inizio lui ha mostrato grande rispetto nei confronti della giovane. Ma i familiari, che preferivano vederla accanto a Vittorio Menozzi, continuano a buttare fango sul concorrente, commentando anche episodi che non esistono. Probabilmente non guardano quasi mai le interazioni tra la figlia e Sergio in diretta.

In tanti stanno invitando la famiglia di lui ad intervenire per querelare i Rossetti. Oggi lo staff ci ha tenuto a fare qualche precisazione.

“Siete in tanti a scrivere e provare a difendere Sergio riguardo ciò che alcune persone stanno propagandando. Ma finta propaganda rimane. Attenzione perché tutto ciò è un boomerang“

Il team di lui ha invitato a diffondere meno fanatismo e odio, soprattutto perché i ragazzi all’interno della Casa non sono a conoscenza di tutto ciò che sta succedendo.

Poco dopo è arrivata la risposta di Marcella che ha provato a fare dietrofront: “Chiedo scusa per l’atteggiamento poco consono e i modi poco garbati. […] Nessuno di noi ha niente contro Sergio, non lo conosciamo e non ci sentiamo in dovere di poterlo giudicare al di fuori di situazioni che si sono presentate. Non sta a noi prendere provvedimenti“.

In un certo modo la signora ha fatto un passo indietro, ma al tempo stesso continua a sottolineare che D’Ottavi ha avuto atteggiamenti inopportuni nei confronti della figlia, cosa non vera.

Lo staff ha poi ribadito quanto sia importante non dare “false etichette” che questi concorrenti poi si porteranno a vita una volta usciti. Ha invitato dunque ad evitare calunnie per “fare i finti eroi per un po’ di fama“.

Le accuse a Sergio e la situazione con Greta

Sin dall’eliminazione di Vittorio, Marcella ha voluto sottolineare quanto, secondo lei, Sergio si stia prendendo gioco della figlia. Nel frattempo Greta è sempre più incerta di voler intraprendere una storia con il surfista.

La campagna d’odio che stanno aizzando i familiari della giovane è spaventosa, soprattutto perché lei è inconscia di tutto. Ad aumentare ciò ci sono i fan che la vorrebbero con Menozzi che continuano a mandare aerei e a farla sentire in colpa perché “Vittorio sta male“, cosa non vera.

Nonostante tutto ciò sia un gioco, i familiari in primis dovrebbero ricordarsi che al centro ci sono le vite di queste persone e accusare una persona di molestie o violenza è grave.

Nel frattempo Sergio è sempre più scocciato dall’atteggiamento poco deciso della ragazza. Pare sempre più evidente come si fidi poco e si stia prendendo un po’ gioco di lui per avere la dinamica.