Gf, Jessica e Morgan: “Ci sono momenti che non puoi dimenticare”

Grande Fratello news, Jessica contro Morgan: volano altre accuse

Jessica Mazzoli continua a parlare di Morgan. Ed è inevitabile che sia così. Entrata nella Casa del Grande Fratello, in molti le hanno fatto domande sulla sua relazione col cantante e la ragazza-madre (come si è definita lei stessa) ha dato sempre delle risposte esaustive. Sa bene che, prima o poi, avverrà un botta e riposta tra lei e il suo ex fidanzato: Morgan non è un personaggio schivo, che evita le polemiche. Ha persino deciso di partecipare a un programma come Live – Non è la d’Urso, dove tutti gli ospiti sono chiamati a fare chiarezza su questioni difficili e a rispondere a domande a dir poco scomode. Morgan si è messo in gioco. Ora è il turno di Jessica.

Jessica contro Morgan al Grande Fratello 16, le ultime dichiarazioni

Al Gf, Jessica Mazzoli è ritornata a parlare di quello che è successo con Morgan: “Sono rimasta incinta poco dopo il nostro fidanzamento. Penso che questo ambiente sia giusto per me, per poter staccare, un pezzetto alla volta, dalla storia con Morgan. Lui è sparito per due settimane mentre ero incinta. Ci sono dei momenti che non puoi dimenticare”. Contro di lui ha mosso pesanti accuse durante la prima diretta del Grande Fratello. Morgan risponderà presto? Attualmente è impegnato con The Voice, ma avrà sicuramente modo di ribadire la sua versione dei fatti. E magari di aggiungere qualche tassello in questa intricata vicenda.

Ultime dalla Casa del Gf 2019

Al Grande Fratello 16, Jessica ha inveito contro Morgan (e non una volta o due): “Lara è stata frutto di un amore, è stata cercata da entrambi, questo lui lo ha dichiarato anche in interviste passate. Lui ha sempre espresso questo desiderio, se poi si è pentito di aver avuto una relazione con me ciò non gli dà il diritto di sputare delle cattiverie su un figlio: è una cosa vergognosa, farò in modo che mia figlia non veda mai quell’intervista”. In questo momento, nella Casa del Gf, c’è stato un importante avvicinamento fra due concorrenti e Martina Nasoni ha spiegato cosa le provoca il suo problema al cuore.