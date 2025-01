GF, gieffini tramano contro Helena: perché e cosa vogliono fare

Le ore passano, la diretta si avvicina sempre di più ma le tensioni all’interno della Casa più spiata d’Italia non si placano affatto. Ancora una volta al centro del dibattito vi è l’aggressione di Helena Prestes nei confronti di Jessica Morlacchi, alla quale la modella brasiliana ha tirato un bollitore colmo d’acqua in un momento di concitazione.

Da quel giorno, i gieffini non sono più gli stessi e sono convinti che si debba fare qualcosa per evitare che l’edizione di quest’anno del Grande Fratello, già reputata da molti la peggiore mai esistita, degeneri definitivamente. Ecco quindi che, poche ore fa, nel coso di una chiacchierata in piscina, alcuni dei concorrenti si sono messi d’accordo per ordire un vero e proprio complotto ai danni di Helena Prestes.

I gieffini chiederanno la squalifica di Helena

Tommaso, Lorenzo e Shaila, nel ultime ore si sono accordati per chiedere la squalifica della modella brasiliana direttamente al conduttore e nel corso della diretta. Insomma, la prossima puntata del Grande Fratello si preannuncia ricca di colpi di scena e particolarmente complicata per Alfonso Signorini, che difficilmente potrà ignorare la richiesta degli inquilini della Casa.

“Mi sono vergognata a stare qua, perché siamo tutti professionisti e siamo al macello. È una figura di m**da“, ha affermato Shaila Gatta che, facendo eco alle parole degli altri interlocutori, ha espresso tutto il suo disappunto per le ultime vicende accadute tra le mura della Casa. Dichiarazioni dalle quali traspare alla perfezione la paura comune dei gieffini di subire delle ripercussioni, da un punto di vista di immagine, continuando a rimanere nel reality show.

A quel punto, anche Tommaso Franchi e Lorenzo Spolverato hanno detto la loro, mostrandosi più che mai decisi a fare qualcosa per evitare che la situazione degeneri ulteriormente. Dal momento che, ai loro occhi, sembra che la modella brasiliana sia protetta da qualcuno all’interno del reality e, per questo, quasi sicuramente non verrà squalificata nel corso della prossima diretta, Franchi e Spolverato si sono detti pronti a esporsi e chiedere in prima persona che Helena faccia le valigie e torni a casa.

La volontà dei due gieffini sarebbe quindi quella di far notare il loro malessere al conduttore, per poi chiedergli di non passare sopra al gesto gravissimo della Prestes: “Basta che se lo dico qualcuno mi venga dietro. Io vorrei, è l’unico modo!”, ha poi affermato Spolverato, sincerandosi di non essere l’unico a voler fare questo gesto fuori dalle righe.

Insomma, i gieffini sembrano convinti, peccato che gran parte del pubblico non sia della loro stessa idea. Leggendo i commenti lasciati sui social dai fans della trasmissione infatti, a dover fare le valigie dovrebbe essere Jessica Morlacchi, colpevole di aver istigato Helena.

Insomma, come anticipato si tratterà di una puntata molto difficile per Alfonso Signorini che, tra le altre cose dovrà anche affrontare altri temi: il comportamento di Ilaria Galassi, che pare aver spintonato Helena pochi giorni fa e la furiosa litigata che la modella brasiliana ha avuto con Shaila. Un accesissimo scontro nel quale sono anche volate parole grosse. Tanti problemi da risolvere all’orizzonte per il Grande Fratello e le aspettative dei telespettatori sono davvero molto alte: la maggior parte di loro infatti ha continuato per tutta la settimana a chiedere a gran voce televoti flash e squalifiche.

Vedremo se le aspettative verranno soddisfatte oppure no. Questa volta però in ballo vi è anche la credibilità del Grande Fratello che, per questo motivo, dovrebbe preoccuparsi di far rispettare il regolamento ora più che mai. Il rischio è infatti quello di perdere ancora consensi, cosa che in questo momento il reality show non può proprio permettersi.