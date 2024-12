GF, Helena e Ilaria quasi alle mani: chi ha ragione? Tutto squallido

Quanto successo dentro la Casa del Grande Fratello post puntata ha raggiunto livelli davvero molto bassi. Fandom e preferenze a parte, legittimi e del tutto normali quando si tratta di reality, arrivare a raggiungere quasi le mani è sempre e comunque da condannare. Lo scontro in diretta tra Helena e Shaila, ad esempio, ha fatto da apripista a qualcosa di ben più grosso, scatenando poi il putiferio tra la modella brasiliana e quasi tutti gli altri inquilini. In prima linea? Ilaria, Jessica, Mariavittoria e Lorenzo (oltre a Shaila si intende), che dalle nomination in poi hanno fatto esplodere la qualunque, con tanto di pianti, minacce e scontri vis a vis poco piacevoli…e censurati. Alfonso Signorini non deve essere proprio contento di quanto successo, ma il pubblico già lo sa: nulla sarà fatto e tutto continuerà come fosse la normalità.

Con la puntata di ieri il Grande Fratello ha quasi del tutto toccato il fondo, ma il pubblico questo lo ha visto e il pubblico questo sta continuando anche oggi a “condannarlo”. Sul web, specie su X, gli utenti non riescono a trattenere le critiche e sì, ce ne sono per tutti, nessuno escluso. Si parla di ipocrisia, si parla di falsità, si parla anche di gravità di gesti e di parole: Ilaria ha davvero quasi messo le mani addosso a Helena? Pare proprio di sì, anche se la scena non è stata ripresa (per fortuna) e non è ovviamente arrivata nelle case del pubblico (per fortuna). I video che girano mostrano alcuni concorrenti seduti al tavolo, tra cui Chiara, che a un certo punto si alza di scatto e dice: “Le sta mettendo le mani addosso“. Che cosa è successo tra Helena e Ilaria?

Helena e Ilaria quasi alle mani, ma non va affatto bene: i motivi della lite

Per capire i motivi della lite furiosa tra Helena e Ilaria bisogna fare un passo indietro. Ricordate quando, nella puntata antecedente al Natale, arrivarono in casa i figli di Amanda Lecciso e di Ilaria de Non è la Rai? Ecco, in quell’occasione l’inquilina romana poco dopo avere abbracciato il figlio gli ha chiesto se a casa fosse tutto ok e se il padre le avesse fatto le corna (con tanto di gesto mimato). Ieri sera, post puntata e già oggettivamente agitata, Helena ha tirato fuori questo tema e avrebbe detto a Ilaria che non le era affatto piaciuto quel tipo di atteggiamento, criticando la scelta di chiedere delle corna prima ancora di parlare con il figlio in modo affettuoso. Questa critica non sarebbe piaciuta alla donna, che si sarebbe accesa non poco nei confronti della brasiliana, arrivando quasi alle mani.

“Ti spacco la faccia”, avrebbe detto la Non è la Rai a Prestes, poi la chiamata in confessionale e la censura:

Chiara ha detto che Ilaria sta mettendo le mani addosso ad Helena Si sente helena urlare “non mi devi toccare” Il confessionale: “Ilaria in confessionale. SUBITO. SUBITO.” Parte la censura. IL CIRCO.#javi7 #helevier #heleners #grandefratello — helevier (@helevier265554) December 31, 2024

In tutto questo caos sarebbe anche intervenuto Javier, mettendosi in mezzo tra le due donne e ponendo fine a uno spettacolo pietoso già in partenza. Inutile dire che sul web è insorta la qualunque: chi patteggia da sempre con Helena, difendendo i suoi atteggiamenti e le sue “sclerate” e chi, al contrario, ritiene debba essere squalificata per i modi aggressivi e per avere dato della “putt*na” a Shaila, dopo che questa l’ha nominata per l’ennesima volta (e con lei tanti altri) dimostrandole ancora una certa antipatia nei suoi confronti.

Chi ha ragione tra Helena e il resto della Casa? Normalizzare gli “esaurimenti” è giusto?

Stare chiusi dentro una Casa a stretto contatto con le stesse persone può diventare davvero difficile, specie se queste fanno buon viso a cattivo gioco o cambiano versione quando serve. In tutto questo, ma resta un pensiero opinabile, il quadro sembra sempre lo stesso: fare gruppo e isolare una persona, che in questo caso è Helena. Lei, con la sua esuberanza e i suoi alti e bassi, ieri sera si è resa conto di avere esagerato nei toni, ma qualcuno dice:

I livelli di stress possono raggiungere livelli davvero alti, ma c’è bisogno di arrivare a tutto questo? Le sfuriate vanno bene e sono ammesse, d’altronde si tratta sempre di un reality sperimento (almeno, era nato con questo intento e poi si è perso per strada), ma sfiorare la “rissa” quanto può essere scadente? Basta così poco per fare scoppiare la bolla della finzione? Tra baci e abbracci, colazioni servite, ciambelloni in allegria e amicizie che più false non si può, forse tutti dovrebbero farsi un piccolo esame di coscienza. Ecco il primo obiettivo del 2025.