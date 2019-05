Gf, Francesca vuole ancora Giorgio? Gennaro la frena: “Grandi mancanze di rispetto”

Grande Fratello, Francesca De André ripensa a Giorgio e ne parla con Gennaro

Al Grande Fratello 2019 tra Francesca De André e Gennaro Lillio è tornato il sereno. Al momento giusto, oseremmo dire, visto che la De André sta affrontando una settimana cruciale. Lunedì scorso infatti ha appreso che il suo ormai ex fidanzato Giorgio ha interrotto, almeno momentaneamente, la loro relazione. Non solo, ha anche visto delle foto in cui Giorgio bacia un’altra donna! Tutti questi comportamenti sono stati oggetto di una chiacchierata tra Gennaro e Francesca. Come ormai tutti saprete, i due hanno legato molto, almeno così sembra, in queste settimane e sono diventati l’uno la spalla dell’altro nella Casa. Francesca e Gennaro stanotte erano di nuovo a chiacchierare in giardino come se nulla fosse successo in questi giorni.

Gf, Gennaro frena Francesca: “Giorgio si è comportato male”

E invece saprete già che sono volati insulti e offese come se non ci fosse un domani. Ma nel giro di 24 ore sono riusciti a riappacificarsi e li abbiamo rivisti mano nella mano. Ieri sera, quindi, Francesca ha chiesto a Gennaro un suo parere su quanto è accaduto col fidanzato Giorgio. Il modello ha risposto così: “Secondo me si è comportato male. Ci sono state delle grandi mancanze di rispetto nei tuoi confronti”. Francesca allora gli ha domandato se secondo lui c’è stato qualcosa in più del bacio tra Giorgio e l’altra ragazza. E Gennaro sembra avere le idee chiare i merito: “Quello che hai visto poi è da dire è questo perché c’è stato poi altro. Io non è che credo… Per come l’ho percepito. Però ti dirò a me personalmente, se fosse successo a me, o un bacio o… A me non cambierebbe niente. A te cambierebbe un bacio o qualcosa di più?”.

Gf, Francesca De André perdona Giorgio? “Se dovessi chiudere…”

La risposta di Francesca ha spiazzato un po’ Gennaro, che in questi giorni è anche molto pensieroso per la verità dei suoi genitori. La De André infatti ha ammesso: “Dentro di me sì, perché lui ha avuto la faccia di c..o di venire qui. Non su una decisione da prendere con lui ma sulla valutazione in generale della situazione. Un bacio in tilt o ubriaco, pensando alle pressioni delle immagini che si è visto passare mie e tue, che hanno voluto mettere a riprese come pareva a loro che sembravano baci”. Le giustificazioni servirebbero non tanto per prendere una decisione sul rapporto, dunque, ma solo per il ricordo che conserverebbe di Giorgio. E infatti ha aggiunto: “Lascia perdere che non vada bene lo stesso e che sia da chiudere la cosa, ma avrebbe una valenza diversa. Anche la mia valutazione come persona, se dovessi chiudere”.