GF, Fiordaliso schietta su Beatrice Luzzi: l’affondo a Perla

Fiordaliso dice la sua su come si è conclusa la 17esima edizione del Grande Fratello, lanciando una stoccata a Perla Vatiero. Senza peli sulla lingua, la cantante elogia Beatrice Luzzi ed esprime un pensiero sul suo percorso. L’ex gieffina fa un chiaro confronto tra l’esperienze vissute da entrambe le sue ex coinquiline. Proprio sulla vittoria, Fiordaliso ha da ridire, in una nuova intervista per il settimanale Nuovo Tv.

La cantante, in realtà, ribadisce un pensiero che già aveva espresso. Dallo studio di Canale 5, nel corso delle ultime puntate di questa edizione, l’ex gieffina era apparsa un po’ stufa dello show di Perla e Mirko. Infatti, aveva indicato alla Vatiero la strada della concretezza, per una maggiore chiarezza. Eppure le dinamiche legate ai Perletti pare abbiano scocciato la cantante sin dall’inizio:

“Volevo che arrivasse prima Beatrice. Dico questo perché lei non si è mai risparmiata, nel bene e nel male. Lei ha dato tutto quello che poteva. Con Perla ha vinto la gioventù e la storia d’amore, anche se mi avevano stancato dall’inizio. Beatrice ha avuto tante difficoltà e alla fine ha prevalso Perla con la sua storia”

Beatrice Luzzi sarebbe dovuta essere per Fiordaliso la vincitrice del GF. In effetti, molti telespettatori e anche ex concorrenti di altre edizioni si sono espressi a favore dell’attrice. C’è stata una certa polemica per la vittoria di Perla, vista come la ‘vittoria dei Perletti’. Il risultato del televoto è stato questo e chiaramente va anche accettato.

A Beatrice resta comunque il vanto di aver retto un’edizione intera sulle sue spalle, da sola. Chiunque poteva esserci dentro la Casa di Cinecittà come suo coinquilino, ma nessuno avrebbe potuto prendere il suo posto. Una seconda posizione che fa storcere ancora oggi il naso, ma che comunque è stata accettata nel tempo dal suo pubblico.

In un’intervista per il settimanale Chi, Fiordaliso aveva detto di essere certa che Beatrice sarebbe stata la vincitrice di questa edizione, perché “è una donna che ha deciso di non mollare”. In tutte lei, secondo la cantante, si sono ritrovate tante donne, soprattutto quelle alla ricerca di riscatto.

Mentre altri ex gieffini avrebbero cercato di entrare nel cast de L’Isola dei Famosi 2024, pare che la Luzzi abbia già ricevuto delle proposte concrete televisive. Non si sa, dunque, se a breve i suoi fan la ritroveranno sul piccolo schermo. Intanto, Perla si gode la sua vittoria e soprattutto la sua relazione con Mirko Brunetti. La coppia, però, di recente è apparsa poco serena.