GF, cala il gelo tra Mirko e Perla: intervista tra frecciate e tensioni

Alcune ore fa, Casa Chi ha rilasciato un’intervista con la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, ovvero Perla Vatiero. Pur non essendo nello stesso posto della fidanzata, Mirko Brunetti è stato comunque coinvolto nella puntata, in quella che è diventata una vera e propria un’intervista doppia. In effetti, l’impressione è quasi che il reality sia stato vinto da entrambi, visto che il ragazzo è costantemente accanto a Perla nelle sue varie apparizioni ed ha persino fatto capolino nelle foto post-vittoria pubblicate dal settimanale Chi. Ovviamente, anche in quest’ultima intervista si è parlato principalmente della coppia, esplorando cosa è successo tra loro nella Casa e come stanno vivendo il loro ritorno.

Azzurra Della Penna ha chiesto loro come hanno vissuto tutti questi mesi lontani e se Mirko si è sentito geloso vedendo Perla avvicinarsi ad altri uomini della Casa. In particolare, ad un certo punto del suo percorso, la Vatiero sembrava aver iniziato a sentire un interesse per Alessio Falsone. Al che, Brunetti ha confessato di aver provato un po’ di fastidio nell’ultimo periodo, motivo per il quale ha voluto finalmente dichiarare apertamente di essere ancora innamorato di lei. D’altro canto, Perla ha negato di aver mai avuto una cotta per Alessio, sottolineando di non essere una persona che dà molta confidenza agli uomini e alle persone in generale.

“Io però tendo ad avere molto distacco, ma proprio dall’uomo in generale”, ha spiegato l’ex gieffina. Ma, Mirko non è stato affatto d’accordo. “Oddio, non è sembrato”, ha esclamato l’imprenditore. Al che, Perla si è subito irrigidita, apparendo visibilmente infastidita. “Non penso che sia vero quello che dici. Comunque non ho avuto nessun contatto fisico con quella persona”, ha specificato stizzita. Nell’intervista è calato immediatamente il gelo, mentre Mirko e i giornalisti cercavano di spezzare l’atmosfera tesa con battute e risate.

Tuttavia, in tanti hanno notato la tensione tra i due, tanto che la clip ha fatto fatto il giro del web. Infatti, alcuni utenti hanno commentato sostenendo che i due non si sopportano e suggerendo che la loro relazione potrebbe non avere un futuro lungo. D’altro canto, i fan dei Perletti sono di tutt’altra opinione. In realtà, i seguaci della coppia hanno apprezzato molto la risposta di Mirko, convinti che tra di loro ci sia solamente della normale gelosia di coppia. Ad ogni modo, per ora, i due sembrano essere molto innamorati. Solo ieri sera, 2 aprile, Brunetti ha condiviso una loro foto insieme a letto, spiegando di non vedere l’ora di riunirsi con la fidanzata.