GF: Eva affonda gli Shailenzo, ombre su svolta inattesa per Helena

La Casa del Grande Fratello sembra aver subito grandi cambiamenti con l’arrivo di Stefania Orlando ed Eva Grimaldi. Alfonso Signorini ha pensato di aggiungere tra i concorrenti la prima, arrivando a convincerla a fare ritorno nel loft più spiato d’Italia, per risollevare gli ascolti di questa edizione. Al suo fianco, ha pensato di inserire nelle dinamiche anche la Grimaldi, che ha già creato i primi colpi di scena, dimostrando di essere una donna senza peli sulla lingua. Il loro arrivo, però, genera dei cambiamenti anche nella situazione legata a Helena Prestes e il pubblico ora ha qualche sospetto.

Facendo il punto della situazione, Eva ha parlato con Shaila Gatta della sua relazione con Lorenzo Spolverato. Dopo averli osservati bene, l’attrice è convinta che la loro relazione non sia sana e che non possa funzionare. In particolare, la Grimaldi non crede che il gieffino sia davvero interessato alla ballerina. Proprio in questi giorni, si è alzato un polverato legato alle rivelazioni fatte dalla mamma di Shaila sulle preferenze del discusso concorrente. Ecco, Eva crede il loro sia “un amore finto” e lo dice senza peli sulla lingua. “Non credo a niente, io riconosco qual è il vero amore”, racconta l’attrice.

Parlando sempre con l’ex Velina, la Grimaldi spiega di aver vissuto anche lei un amore finto in passato e sa cosa significa. Oggi trova che Spolverato al GF sia troppo teatrale e poco interessato a mandare davvero avanti la sua love story con Shaila. Allo stesso tempo, crede che la ballerina, invece, sia davvero innamorata del gieffino e la invita a continuare questa esperienza da sola.

Intanto, con l’ingresso di Eva e Stefania, che riceve il sostegno del suo fidato Tommaso Zorzi fuori, le cose cambiano per Helena. Infatti, come fanno notare i telespettatori più attenti, i suoi coinquilini sembrano non nutrire più astio nei suoi confronti. Tutti appaiono con lei più cordiali. Persino Lorenzo dice di essersi ricreduto e di non vedere la Prestes come una persona che agisce per male, anzi. Questo repentino cambiamento di Spolverato e di altri inquilini stanno facendo insospettire.

C’è chi è convinto che i concorrenti abbiano avuto dalla Grimaldi e dalla Orlando la conferma che Helena ha guadagnato terreno in queste settimane e che è amatissima fuori. Per questo, a detta di questi telespettatori, i gieffini avrebbero in queste ore cambiato atteggiamento con la Prestes, evitando di avere ulteriori conflitti con lei. Bisognerà capire fino a quando durerà questa pace. Intanto, Javier Martinez continua a mantenere le distanze dalla modella brasiliana, dopo i litigi accesi che hanno avuto.