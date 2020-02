Gf, Elisa De Panicis indigna per aereo privato: “Mi manca”, la protesta

Elisa De Panicis e quel messaggio sull’aereo privato… l’ex concorrente del Grande Fratello criticatissima!

Qualunque cosa faccia, Elisa De Panicis riceve vagonate di critiche. Non che la cosa le interessi più di tanto, visto che ci ha fatto l’abitudine: ogni volta che pubblica una foto su Instagram con didascalia annessa, viene travolta dall’indignazione generale; i suoi hater trovano sempre qualcosa che non va – secondo loro – per puntarle il dito contro. Tutto le scivola addosso, di certo non inizierà a censurarsi perché a qualcuno danno fastidio i suoi contenuti e sa che le critiche fanno parte del gioco: ogni personaggio famoso ha la propria cerchia di odiatori… Ne sa qualcosa Belen Rodriguez, che in passato è stata biasimata per qualsiasi cosa.

Gf 2020 news, il messaggio di Elisa De Panicis che ha fatto indignare

Terminata la sua relazione con Hernandez e dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 2020, Elisa De Panicis è tutta concentrata su sé stessa e sul relax; proprio una foto in cui è totalmente immersa nella serenità ha fatto indignare numerosi suoi follower. Questo è stato il messaggio “incriminato” della influencer: “Quanto mi manca la sensazione di poter viaggiare libera, prendendo un aereo privato e decidere all’ultimo di andare in qualche destinazione… paradisiaca”.

“Aereo privato” ha infastidito parecchio e in tanti le hanno scritto commenti di questo tipo: “Beata te, c’è chi non se lo può permettere”; “Quanto vorrei mancasse anche a me una sensazione del genere, ma poi ricordo che sono un poveraccio”; “Ti manca il piedistallo”. C’è anche chi ci è andato giù pesante, ma Elisa del Gf non vuole dar peso a nessuna critica. Ne ha ricevute a migliaia anche quando ha pubblicato per San Valentino una foto con Denver… Quale sarà la sua prossima mossa? Sicuramente non farà discutere tanto quanto l’ultimo video di Eleonora Giorgi per Paolo e Clizia!