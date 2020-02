Grande Fratello, Giorgi sfogo notturno su Paolo e Clizia: “Cuore spezzato”

Paolo e Clizia news, Eleonora Giorgia è intervenuta nuovamente sulla coppia del Gf Vip 2020

Eleonora Giorgi è ritornata a casa col cuore spezzato, come ha confessato lei stessa. Non si sarebbe mai aspettata una reazione del genere da parte di Paolo Ciavarro, al quale non è piaciuta per nulla la sua intromissione nella neonata storia d’amore con Clizia Incorvaia. Le parole di Eleonora non sono andate giù al figlio, che le ha detto espressamente di mettersi da parte, che è capace di gestire una relazione da solo. Se è forte l’apprensione nei suoi confronti da parte della Giorgi, Massimo Ciavarro gli ha invece detto di fidarsi di lui e che sa bene quello che fa (non è più un bambino).

Grande Fratello ultime notizie, Eleonora Giorgi parla del figlio: ha il cuore spezzato

Terminata la puntata del Grande Fratello Vip, Eleonora Giorgi si è lasciata andare a un lungo sfogo su Instagram: “L’ho visto anche io che Paolo è rimasto molto male e sono qui veramente avvilita. Non è rimasto male per il mio incontro con lui, ma di quell’intervista. Dopo il suo bacio, sono usciti centinai di articoli, migliaia di tweet, un sacco di video su Instagram. Io ho rifiutato qualsiasi intervista. L’unica che ho dovuto accettare è quella di Chi, che è di Signorini. Invece lui pensa che io sia stata invadente, ho sentito le sue parole e come madre ho il cuore spezzato”. Ieri lei e suo figlio hanno avuto un confronto che ha lasciato di sasso l’attrice.

Il video di Eleonora Giorgi su Paolo e Clizia

Eleonora Giorgi ha voluto spendere alcune parole sulla nuova fidanzata di Paolo Ciavarro: “Con Clizia, che è stata fin troppo gentile con me, si sono sentiti invasi, ma non hanno capito che sono sotto gli occhi di migliaia di persone”. Nelle ultime ore, ha ricevuto diversi messaggi che la stanno ferendo: “Sono molto triste e, vi prego, non mandatemi più quei messaggi. Lo so anche io”.

Fariba Tehrani scrive a Eleonora Giorgi: il messaggio social

Fariba Tehrani ha avuto una storia simile con Giulia Salemi e Francesco Monte, per questo ha deciso di intervenire: “Mia cara, tranquilla, quando sarà il momento lui capirà. Successo uguale con me e Giulia, anch’io come te avevo il cuore spezzato! Andrà tutto apposto. Paolo e Clizia sono due bravi ragazzi. Sì, Clizia, al primo momento, è rimasta male perché si è sentita rifiutata, ma essendo una ragazza intelligente, poi ti ha compreso! Tutto andrà a posto”.