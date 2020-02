Elisa De Panicis e Theo Hernandez non stanno più insieme: perché lei ha postato la foto con Denver a San Valentino

Elisa De Panicis è tornata in tv per confermare la fine della sua liaison con Theo Hernandez. Ebbene sì, come sussurravano i gossip da qualche giorno, è già finita la storia d’amore tra la concorrente del Grande Fratello Vip e il terzino del Milan. Per il momento sono ancora ignoti i motivi di questa rottura ma è probabile che il calciatore non abbia digerito l’attenzione mediatica che si è creata dopo che Alfonso Signorini ha spifferato della sua relazione con l’aitante influencer. A Pomeriggio 5 Elisa ha chiarito di essere “completamente single” e ha spiegato il motivo per il quale ha pubblicato su Instagram il giorno di San Valentino una vecchia foto a letto con Andrea Denver (che trovate più in basso).

Elisa De Panicis si difende dalle critiche di Karina Cascella a Pomeriggio 5

“Ho visto che un po’ tutti avevano ricevuto nella Casa del Grande Fratello Vip delle sorprese e così ho deciso di fare qualcosa anche io per smuovere un po’ la situazione”, ha detto Elisa De Panicis a Pomeriggio 5. “È stato uno scherzo”, ha chiarito la 27enne. Affermazioni che non sono però piaciute a Karina Cascella: l’opinionista di Barbara d’Urso ha criticato duramente il modo di fare dell’ex gieffina. “Lo scherzo lo fai il 1 aprile non il giorno di San Valentino. Lo hai fatto apposta per stuzzicare lui e la sua attuale fidanzata”, ha osservato Karina. La De Panicis ha negato tutto, ribadendo che è stato fatto solo e soltanto per gioco anche se non ha nascosto che per due anni ha provato dei forti sentimenti nei confronti di Andrea Denver.

Oggi Elisa De Panicis è single mentre Hernandez frequenta Zoe Cristofoli

Se Elisa De Panicis è ancora single sembra diversa la situazione di Theo Hernandez. Di recente lo sportivo è stato avvistato in teneri atteggiamenti con Zoe Cristofoli, altra web influencer nota ai più per il rapporto che ha avuto qualche anno fa con Fabrizio Corona. Ennesimo flirt o nascerà qualcosa di più tra i due?