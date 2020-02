Elisa De Panicis pubblica una foto intima fatta con Denver: “San Valentino”

Elisa De Panicis pubblica una foto intima fatta con Andrea Denver: “Felice San Valentino”. Benzina sul fuoco del GF Vip: lo scatto e le conseguenze che avrà

Elisa De Panicis butta benzina sul fuoco. E lo fa apertamente, pubblicando proprio oggi 14 febbraio 2020 una foto intima con Andrea Denver con tanto di didascalia eloquente: “Felice San Valentino”. Resta da capire come prenderà questo affronto l’inquilino della Casa più spiata d’Italia. Non solo: c’è anche da capire come reagirà Anna Wolf, la fidanzata del ragazzo che poche settimane fa, seppur confidava al magazine Chi di fidarsi del compagno, specificava di volerci vedere chiaro sui rapporti che ci sono stati in passato tra lui ed Elisa. Eh sì, perché il fulcro della questione sta tutto qui: da un lato Denver, che ha affermato di aver intrattenuto soltanto un’amicizia con la De Panicis (anche se ha confermato di aver consumato 4 rapporti ‘di letto’ con lei), dall’altro proprio Elisa, che ha sostenuto che ci sia stata una storia che è andata ben al di là dell’amicizia.

Elisa: la foto con il modello che farà molto rumore

Lo scatto pubblicato in queste ore dalla De Panicis ha un fine molto evidente, ossia quello di continuare a sostenere che Denver non dica tutta la verità sul legame avuto con lei in passato. La foto lascia poco spazio ai dubbi: un letto, delle lenzuola candide e Denver ed Elisa in intimità. Sarebbe interessante anche capire a quando risale lo scatto. Il modello stava già con Anna Wolf oppure no? Tutte domande in attesa di risposte chiare. Risposte che sta cercando anche la stessa Wolf che così si esprimeva poche settimane in un’intervista rilasciata a Chi: “Andrea ed Elisa sono amici, non si vedono spesso, ma sono comunque amici. Ripeto: amici. Magari le ha anche chiesto di andare da lui in albergo, ma se l’ha fatto era in amicizia. Devo fidarmi. Per forza.” Ma…

Anna Wolf, la fiducia vacilla. Elisa: “Magari faremo una chiacchierata a tre”

“Sì, io mi fido ancora di Andrea, anche se questa storia non finisce qui. Ho bisogno di fargli delle domande. Non sono il tipo di persona che si arrabbia o che diventa sgradevole. Però ho bisogno di affrontarlo”, concludeva Anna. La De Panicis replicava a stretto giro: “Per quanto riguarda Andrea, beh aspetto che esca dalla Casa il più tardi possibile, e magari ci si farà una chiacchierata tutti e tre”. E pensare che solo pochi giorni fa il modello si diceva pronto a sposarsi…