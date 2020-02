Gf Vip: Andrea Denver pronto per le nozze, i consigli di Pago e Serena

Il modello pronto per sposare la sua fidanzata? Lei vuole un confronto con Denver nella Casa

Sembra aver le idee chiare Andrea Denver in merito al rapporto con Anna Wolf, la fidanzata americana con cui ha una relazione da un anno e mezzo. Solo pochi giorni fa, la modella ha rilasciato un’intervista per la nota rivista di gossip Chi, dichiarando volere un confronto con il gieffino per chiarire una volta per tutte la vicenda del flirt con Elisa De Panicis. In tale occasione, la donna ha affermato di credere a Denver ma di aver bisogno di un incontro con il suo compagno per porgli domande specifiche che potrebbero spazzare via ogni dubbio. Nel frattempo, se da un lato la fiducia vacilla, dall’altro sembra che le idee siano ben precise. In un momento di confidenze con Pago e Serena, Andrea Denver ha confessato di essere pronto a sposare Anna Wolf. I due coinquilini, forse con più esperienza in amore, vista la maggiore età, hanno provato a dare qualche dritta al modello veronese.

Andrea Denver ha confessato: “Sposerei la mia fidanzata, sono pronto!”

Durante una chiacchierata con Pacifico Settembre e la sua compagna Serena Enardu, il veneto ha svelato alcuni dettagli sulla relazione con la Wolf. “In passato abbiamo avuto qualche crisi che è stata superata. Da parte sua c’è sempre stato il problema della distanza. Lei adora l’Italia però non vuole lasciare la famiglia. Non è una cosa imminente, ma un domani…io le faccio sempre un discorso, guarda io ho 28 anni, devo cominciare a pensare al dopo, ad un progetto. Lei comunque è ancora giovane, ha 23 anni”. Interviene Serena che propone la domanda sul matrimonio: “Ma tu ti sposeresti con lei?”. Pronta la risposta di Andrea Denver: “Io onestamente si. Il problema è che la vedo ogni tanto un po immatura. Io sono arrivato inaspettatamente nella sua vita, lei era single, stava bene, viveva la sua vita”. Immediato il consiglio di Pago: “Beh allora aspettate ancora qualche anno poi valutate”.

I dubbi della Wolf: “Voglio affrontarlo”

In merito al presunto flirt di Denver con l’ex gieffina Elisa De Panicis, Anna ha rilasciato poco fa un’intervista dove ha richiesto un confronto con il fidanzato: “Io mi fido ancora di Andrea, anche se questa storia non finisce qui. Ho bisogno di fargli delle domande. Non sono il tipo di persona che si arrabbia o che diventa sgradevole. Però ho bisogno di affrontarlo”, ha dichiarato a Chi.